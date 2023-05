Salven la vida a Vinaròs a un husky amb un tumor enorme al musell a qui ningú volia operar

Com van contactar amb la clínica que l'ha operat?

Una clínica veterinària de Vinaròs (), la Fuanivet, ha aconseguit, un husky siberià que tenia una qui ningú volia operar. L'equip de veterinaris li ha extirpat després d'una intensa cirurgia de la qual ara es recupera. Els propietaris del gos, veïns de Cadis, estaven desesperats. Havien anat a diverses clíniques de mascotes i ningú els volia atendre perquè els asseguraven que moriria aviat de totes formes. Els amos, desolats, de mica en mica veien com el tumor del seu animal creixia a gran velocitat sense que poguessin fer res.Més concretament, el tumor de l'animal era un, la gran mida del qual li produïa serioses. L'última opció que quedava a la família eren les xarxes socials. No es van donar per vençuts i van penjar un vídeo aexplicant al món el cas del Rex, que es va fer viral. Damián, el seu propietari, clamava ajuda i assegurava que estava disposat a pagar el que calgués perquè la seva mascota pogués sobreviure.El propietari del centre veterinari que finalment s'ha fet càrrec de la intervenció, en Nacho Martín, ha detallat en una entrevista amb el diari Información com es va assabentar del peculiar tumor del husky. "Va ser la directora d'un santuari animal qui li va dir a l'amo del gos que es posés en contacte amb nosaltres. Per la llunyania de Cadis amb Vinaròs, ens van enviar primer unes fotos i els vam dir que vèiem viable operar-lo. No s'ho van pensar iperquè li poguéssim fer una visita abans de la cirurgia. Després de valorar-lo, decidim tirar endavant".El mateix metge ha precisat al mitjà de comunicació com va ser de llarga i complicada la cirurgia: "Van ser tres hores i mitja d'operació, traient tot el tumor i reconstruint. En tot moment, les constants de Rex van ser normals i no vam tenir cap mena d'esglai".Al husky encara li queden uns dies de repòs abans de poder fer vida normal, ja que la intervenció ha estat "molt agressiva". No obstant això, els seus propietaris han ensenyat a TikTok comen algun moment. També menja i ja és tot un avenç. Sens dubte, una recuperació que tota la seva família aplaudeix i agraeix a l'equip mèdic que l'ha fet possible.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola