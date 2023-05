Xavier Trias i la Barcelona que pressiona

Xavier Trias, en l'arrencada de campanya. Foto: Junts

Col·locat en una de les parades desmuntades i arraconades del Mercat dels Encants de Barcelona, aquest cartellet sembla rebre Xavier Trias i la seva gent a l'acte d'inici de campanya. Amb la icònica Torre Glòries de fons, el candidat ha vingut a presentar-hi la seva proposta i el seu lema per la capital catalana: la Barcelona que funciona (i que ho fa amb els socialment acceptats 10 minuts de retard).La Barcelona que sempre ha funcionat, vaja. Però també s'hi veuen traces visibles de laurisme, i la inestimable presència de Joana Masdeu , que amb una mirada inquisidora de CEO implacable va amunt i avall resseguint les cares conegudes i desconegudes que entren a l'acte. Sonen Els Pets, Buhos i Txarango per amenitzar l'espera. I a l'escenari (un escenari amb els colors de Junts però sense el logo de Junts, com volent dir) el faristol ja està a punt.que reivindica la Catalunya de debò i el municipalisme de debò. És el lema genèric que el partit utilitza per a aquestes municipals i que, per circumstàncies del destí, a Barcelona ha quedat relegat. L'espot acaba sense que aquest elector pugui discernir si la Barcelona que funciona és també la Barcelona de debò. Podria preguntar-ho a Joana Masdeu, però no goso.Amb l'habitual retòrica i vocabulari impecables, la presidenta aprofita la seva intervenció per pronosticar d'una manera molt gràfica com serà el mapa polític de Catalunya la nit electoral. "Serà un semàfor, amb el color vermell, el color groc, i el color verd". Però només un dels tres colors, diu, tornarà la dignitat a Barcelona i a Catalunya (pel lector despistat: es refereix al color verd). La metàfora visual li queda ben resolta. Si més no, i pel perenne somriure que exhibeix, a ella li ho ha semblat.I només començar, etziba un prec directe al candidat Trias: "Per Catalunya, si us plau, Xavier: guanya". Una dura súplica que arriba acompanyada de tota una tirallonga de motius pels quals és imprescindible que Trias obeeixi aquesta ordre: "Per engegar a dida a tota aquesta xusma de la policia patriòtica", per exemple. I perquè, al capdavall, "ets un senyor de la política". Un argument final senzillament inapel·lable.El president ho fa amb un missatge gravat d'una proximitat exquisida cap al candidat. Això sí, fent-li de nou una sacsejada d'espatlles que Trias encara ara deu estar col·locant-se bé el coll de la camisa. L'encàrrec del president és tant o més contundent que el de Turull: "Fes el favor de guanyar". Com per no fer-ho.amb la seva energia desganada habitual, provocant que tothom es posi dempeus i arrencant un aplaudiment espontani quan agraeix a Artur Mas la seva presència a l'acte. "M'heu rejovenit", diu després d'enumerar tots els ciutadans que durant aquests mesos l'han aturat pel carrer per amenaçar-lo amb accions legals si no es presentava. I, feta aquesta introducció, enceta, sense novetats, el seu discurs clàssic.("creixement econòmic sostenible", afegeix immediatament), i l'oposició a la idea de superilla d'Ada Colau. "Fer un carrer de vianants no és una aposta urbanística". Tot un argumentari que Trias va desenvolupant mentre se sent de fons el pas del tramvia per la Meridiana, que avança reflectit pel sostre-mirall del Mercat dels Encants, com si l'ombra de l'alcaldessa sobrevolés el míting.de Miquel Martí i Pol. Un poema molt ben escollit, perquè si una cosa ha quedat clara durant aquesta hora escassa és que tot està per fer i que és ell qui ho haurà de fer possible. Tots els ous de Junts són a la cistella barcelonina. "No em falleu", clama Trias, com si volgués espolsar-se tanta pressió llançada sobre seu. I, entre aplaudiments feliços, sona el jingle oficial de la campanya, una mena de rumba que canta a "la Barcelona que enyorem, la Barcelona que estimem". O, dit amb altres paraules, la Convergència que enyorem, el Trias que estimem.

