​La Kings League, vista com mai des de tots els seus racons

Retrobaments

D’ esquerra a dreta: Bruno Gumà, Palas, Pau Fer i Eduard Alsina a Sabadell Foto: Cedida

L’arribada del nou any va portar la Kings League, una competició esportiva de futbol 7 per streamers i retransmès en directe per Twitch. Una iniciativa que té el segell de l’exfutbolistai que compta amb la participació del periodista Gerard Romero, l’streamer Ibai Llanos i exfutbolistes com el, entre d’altres. S’ha convertit en un fenomen i que va explotar omplint l’Spotify Camp Nou amb la final a quatre . Un esdeveniment que ha arrossegat milions d’espectadors entre Twitch i TikTok i que ha tingut l’objectiu de la càmera del sabadellenc, més conegut com a, amb la seva productora“Des de dins. Soc a peu de camp, em poso darrere la porteria i veig les pantalles, les cabines”, detalla el sabadellenc, "és bestial. No és el mateix veure-ho in situ” que per les plataformes a Internet. Palas va aterrar al-instal·lació on es disputa la competició- a la quarta jornada a l’entitat, que presideix la(Samantha Treviño Rivera). “Vaig fer l’aposta, perquè encara hi havia alguna incertesa” sobre si seria, o no, un èxit, que ha acabat sent rotund.“La meva funció és gravar els entrenaments al Cupra, i també els partits”, explica i assegura que “tinc” per enregistrar i proposar altres continguts:. Amb ell està el seu soci,, que s’encarrega de l’apartat fotogràfic. Palas confessa que “un dels fets més guapos” que va viure “va ser quan vam jugar, i”, l’equip d’Ibai Llanos. No tant per la victòria, que també, sinó peral rectangle de joc. "Allò va ser un punt d'inflexió" per al certamen.“És una passada.”, repeteix i lloa “l’ambient” que s’ha generat, “després de guanyar un partit anem a sopar”. Palas, quan es va assabentar que la final seria al Camp Nou, estava convençut que "l'ompliríem" i, a partir d'aleshores,Palas fa temps que treballa en l’elaboració de contingut multimèdia amb Ipanema Films i la feina a la Kings League li ha servit per, que va ser segon entrenador dels arlequinats amb Antonio Hidalgo, quan la Nova Creu Alta era estadi de la Segona Divisió: “Em va fer molta il·lusió”. “Quan tenia 20 anys vaig treballar en una productora, que feia tasques per a Televisió Espanyola amb la gravació de part dels. Aleshores a l’equip blanc-i-blau hi haviai ara me l’he retrobat. Em vai ho vam estar comentant”, relata.Unes vivències que “no tenen res a veure” amb el, tal com diu, perquè, entre la seva feina també hi ha fer treballs per al CE Sabadell. Per això, admet que no s’esperava que assolís els índexs d’audiència i seguiment que ha acumulat, com tampoc s’esperava el: “No eren conscients i, de cop i volta, et coneix tothom. Ells mateixos no s’ho imaginaven”.Ha quedat fascinat per aquesta iniciativa que agafa amb entusiasme, encara que suposiamb la Queens League que arriba:. Com en tot, hi ha un aspecte negatiu,com Pau Fer (l'ha fixat El Barrio) -juntament amb Bruno Gumà (del Rayo Barcelona) han impulsat un programa a Twitch, Inside Kings- i Jorge, “fasi el mercato ha estat molt dur”.

