La Moncloa assegura que l'R2 sud estarà normalitzada el 21 de maig

Data límit per resoldre la incidència

La ministra de Transports,, ha assegurat en una entrevista a Ser Catalunya que la incidència a Gavà que afecta la líniade Rodalies estarà"Assumeixo el compromís que a finals de la setmana que ve, el diumenge, restablirem el servei", ha dit. Sánchez també ha assegurat que les reprovacions del Congrés i del Senat contra ella responen únicament a "l'electoralisme" d'ERC, a qui ha acusat de pactar amb el PP, el responsable "d'una dècada de desinversió" a Rodalies, per fer prosperar les mocions. Els republicans, ha dit, estan "molt nerviosos" perquè no tenen "projecte ni programa" i perquè no saben explicar "el caos a les oposicions" de la Generalitat La ministra ha criticat obertament els republicans per haver maniobrat al Congrés i al Senat per fer prosperar la seva reprovació. "Em sembla una", ha dit, perquè "quan arriba un govern compromès que inverteix més que mai, ERC utilitza aquest tema com a arma electoral i pactant amb el PP, responsable de la situació". La ministra ha sentenciat: "Que expliquin als catalans que prefereixen la situació anterior".Sánchez també ha qualificat de "curiós" que l'Agència Catalana de Consum faci una inspecció a Renfe "quan el titular del servei és la mateixa Generalitat i, per tant, és la Generalitat qui ha de garantir un servei adequat per als ciutadans". En aquesta línia, ha apuntat que des del seu ministeri oferiran tota la informació a Consum, "però té traca que no demani la informació al titular del servei, que és la mateixa Generalitat". Segons Sánchez, l'expedient "és un argument més per distreure l'atenció", però ella se centra "a resoldre la incidència més enllà d'aquest joc d'electoralisme d'ERC".La ministra també ha afirmat que s'està fent "un" per resoldre l'avaria de Gavà i "avançar en la recuperació de la normalitat" de l'R2 Sud. "Podria dir que la pròxima setmana, a tot tardar el 21 de maig, es podrà recuperar la normalitat", ha dit. "Som conscients que s'ha generat molèsties a la gent, i el primer és, i assumeixo compromís que a finals de la setmana que ve, el diumenge, tornarem a restablir el servei". En aquest marc, també ha promès que, fet que ajudarà a tenir la màxima recuperació possible".Pel que fa a la causa de l'avaria de Gavà, ha afirmat que encara s'està elaborant l'informe, però que "quan estigui disponible, el traslladarem a la Generalitat". També ha apuntat que el seu departament es mou encara en terreny de les "". En tot cas, ha assenyalat queposterior a la caiguda de la catenària, però "no sembla que el problema sigui el dèficit de la infraestructura", perquè hi havia hagut "manteniment". A més a més, la ministra Sánchez ha explicat que malgrat que Renfe va parlar de la caiguda d'un llamp, "més que això és l'acumulació d'una". Finalment, ha volgut precisar que això "no vol dir que caigui un llamp a la catenària, sinó que hi ha caigut llamps a les últimes hores i hi pot haver una acumulació de tensió elèctrica".

