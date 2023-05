L'aferrissada defensa del català de The Tyets i Gerard Romero a Twitch: «L'enteneu perfectament»

Es pot dir més alt però no més clar🌟 @gerardromero @JijantesFC ❤️



"En espanyol por favor" 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/9nuoZhnCQs — The Tyets 🔆 Èpic Solete (@thetyets) May 11, 2023

El grup català de modacontinua sumant adeptes. Ara, també per l'aferrissada i apassionada defensa de la llengua que han fet en un streaming a Twitch amb el periodista. El veí de Vilanova i la Geltrú, juntament amb l'exfutbolista blaugrana Gerard Piqué és l'únic que, de tant en tant, parla en català en els directes de la Kings League.Mentre Romero i The Tyets conversaven en català sobre com de "fort" els semblava que el seu tema Coti x Coti soni a les discoteques del país, un espectador els ha demanat al xat:. Sobre això, ha contestat primer l'streamer ben ràpidament: "Feu exercici, si us plau, que són 10 minuts.i a més a més ho enteneu perfectament". I ha sentenciat: "Hi ha una cançó catalana que està fent la volta al món i és riquesa lingüística".Oriol de Ramon i Xavier Coca, els dos cantants de The Tyets, han penjat el clip del moment al seu perfil de Twitter amb aquestes paraules:. I és que mentre Romero feia el seu discurs, tots dos deien per darrere: "Molt bé, molt bé". Al que després va afegir el de Vilanova i la Geltrú, intentant sufocar el foc: "Calma, Kounde, calma".

