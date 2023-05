21:03 La JEC acorda personar-se al recurs de Borràs al Suprem contra la suspensió de la seva acta de diputada



La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat aquest dijous personar-se en els recursos que la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, i el Parlament de Catalunya han interposat davant el Tribunal Suprem contra la suspensió de l'acta de diputada de Borràs a la cambra catalana. L'òrgan electoral també ha acordat complir la petició del Suprem i enviar als jutges l'expedient de la suspensió que va acordar el 3 de maig, i emplaça Ciutadans, Vox i el PP –que van presentar les denúncies contra Borràs- així com al Parlament de Catalunya, que va recórrer aquella decisió, i Antoni Castellà, que la substitueix com a diputada, a comparèixer com a interessats davant el Suprem en un termini de cinc dies.

20:55 Primeres càrregues dels Mossos d'Esquadra contra els manifestants a favor de les finques ocupades de la Bonanova



Els Mossos d'Esquadra han efectuat aquest dijous al vespre les primeres càrregues contra els manifestants en defensa de les finques ocupades a la Bonanova La Ruïna i el Kubo. Concretament, han tingut lloc al carrer Solsonès amb Sant Joan de la Salle quan els integrants de la marxa han volgut canviar el recorregut i continuar per aquest carrer en lloc de fer-ho pel carrer Lluçanès. Els manifestants han insistit a passar per aquest recorregut i han estat quan han entrat en contacte físic amb els agents, que han carregat contra els manifestants i aquests han respost amb llançament d'objectes.

19:51 L'OMS decreta la fi de l'emergència internacional per la verola del mico un any després de la proliferació de casos



L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha decretat la fi de l'emergència internacional per la verola del mico, prop d'un any després que la malaltia comencés a expandir-se a escala global. En un comunicat emès aquest dijous, l'entitat ha indicat que el nombre de casos detectats s'ha reduït un 90% en els últims tres mesos i que la tendència a la baixa es manté. No obstant això, també ha advertit que el virus continua transmetent-se en certes comunitats i subratlla la importància que els països mantinguin la vigilància i la seva capacitat de resposta. "Cal treballar per integrar la prevenció de la verola del mico als programes nacionals de salut de cara a futurs brots", ha remarcat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

15:10 El Parlament Europeu dona el tret de sortida a la llei de regulació de la intel·ligència artificial



La llei europea per regular la intel·ligència artificial (IA) està més a prop després que els comitès parlamentaris de l'Eurocambra l'hagin aprovat aquest dijous. Es tracta només del primer escull per la norma que ha de restringir ChatGPT i altres models d'IA en funció del risc que suposin per la salut, la seguretat i els drets fonamentals. El següent pas és l'aprovació en el ple del Parlament, prevista pel 14 de juny.

14:18 Colau promet triplicar les oficines per tramitar la Renda Garantida de Ciutadania i l'Ingrés Mínim Vital



L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha plantejat que si torna a governar ampliarà el nombre d'oficines municipals destinades, en gran part, a ajudar a la ciutadania en els tràmits d'accés a la Renda Garantida de Ciutadania i l'Ingrés Mínim Vital. En concret, dels 11 punts municipals actuals on es desenvolupa aquesta tasca es vol passar als 30 espais d'acompanyament. Amb això es preveu arribar a 30.000 persones més, segons la líder de Barcelona en Comú. "Només el 25% de possibles beneficiaris estan accedint aquestes rendes i no ho podem permetre. És una xifra molt baixa", ha expressat Colau en una trobada amb la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. La idea de la candidata és agafar el precedent engegat durant la pandèmia, quan l'Ajuntament va crear les Xarxes de Resposta SocioEconòmica (XARXE), i estendre-'l.

13:54 Junqueras creu que Maragall no va ser alcalde de Barcelona per una "conspiració"



El president d'ERC, Oriol Junqueras, espera que aquesta vegada no es reprodueixi la "conspiració" que fa quatre anys va impedir Ernest Maragall ser alcalde de Barcelona. En una entrevista a Ràdio Estel, Junqueras ha afegit que "fa dècades que existeix" i que va "en contra la ciutadania i la ciutat". Segons ha dit, moltes de les enquestes estan encarregades i pagades per persones que "tenen un interès molt clar en recuperar la sociovergència". El republicà ha demanat "concentrar" el vot en el seu alcaldable tot recordant que ERC no ha tingut l'oportunitat de governar la ciutat. Alhora, ha remarcat la "capacitat de tirar endavant un país" que, segons Junqueras, ERC demostra des de la Generalitat.



13:37 Joseph Stiglitz, guardonat amb el Premi Internacional Catalunya



L'economista Joseph Stiglitz ha estat guardonat aquest dijous amb el Premi Internacional Catalunya. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha destacat el "pragmatisme transformador" de l'economista, així com la seva "implicació" en la "voluntat transformadora i millora de l'economia i el món". "Més enllà de l'idealisme, Stiglitz ensenya com és possible contribuir a un món més just, pròsper, verd, feminista i, per tant, més lliure". En l'anunci del guardonat, el president també ha remarcat la lluita de l'economista estatunidenc contra les desigualtats i per la igualtat d'oportunitats.

12:46 Seat confirma que el model elèctric per Martorell serà el Cupra Raval



El president de Seat, Wayne Griffiths, ha confirmat aquest dijous al saló Automobile que el nou cotxe petit del grup que fabricarà la planta de Martorell a partir del 2025 serà el Cupra Raval. El nom, que ja sonava fort en les últimes setmanes, confirma de nou l'aposta per impulsar la marca Barcelona al món. En un acte a la fira de l'automòbil, Griffiths ha reivindicat l'aposta del grup Wolkswagen per Cupra –la marca prèmium que ha impulsat a l'alça els últims resultats de Seat- i ha tornat a reclamar millores en les infraestructures per impulsar la mobilitat sostenible i el cotxe elèctric. De fet, Griffiths ha coincidit a l'acte amb diversos alcaldables de Barcelona, com Jaume Collboni (PSC), Xavier Trias (Junts) i Eva Parera (Valents).

12:01 Stop JJOO exigeix la dimissió de Vilagrà després de la "propaganda" de l'espot sobre la candidatura



La plataforma Stop JJOO ha exigit la dimissió de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, després d'haver rebut una comunicació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) on s'expressa que l'anunci del Govern sobre la candidatura "podria contenir un eventual posicionament favorable a la celebració" de l'esdeveniment. A més a més, l'escrit afegeix que es pot tractar d'una "propaganda instrumentalitzada de manera encoberta mitjançant la publicitat institucional". Des de la plataforma han denunciat que el projecte ha estat envoltat de "manipulació" i han lamentat que Vilagrà es reuneixi "d'amagat" per tornar a plantejar una candidatura per al 2034.

09:30 La CUP denuncia que el PSC «els vol invisibilitzar» en denunciar a la Junta Electoral l'acte d'inici de campanya a Tarragona



La CUP denuncia que el PSC vol "invisibilitzar-los" perquè ha portat a la Junta Electoral l'acte d'inici de campanya que els anticapitalistes tenen previst fer a Tarragona. Concretament, volen projectar un mapping davant de l'ajuntament i, segons el PSC, això suposa vulnerar la legalitat electoral "infringint la necessària neutralitat dels espais públics". La CUP explica, en un comunicat, que ha presentat al·legacions contra el recurs dels socialistes argumentant que és el mateix format d'acte que la CUP ha utilitzat en diverses campanyes electorals. La diputada al Parlament Laia Estrada acusa el PSC de "maniobrar de manera legal i il·legal" contra la CUP. "Ens ha quedat clar, senyor Illa. La CUP és el principal adversari polític de l'agenda de la rendició", afirma Estrada. I és que els anticapitalistes també assenyalen el PSC com a corresponsable de la decisió del govern de la CCMA de "censurar" el seu partit en els plans de cobertura mediàtica de les eleccions municipals de TV3 i Catalunya Ràdio.

08:35 Docents i professors exigeixen a Educació que retorni a la tria per municipis i no per comarques a la borsa de substituts



La Plataforma Docents Substituts per l’Ordenació per Municipis (PDSOM) exigeix al Departament d’Educació que retorni a la tria per municipis i no per comarques a la borsa de substituts. Els afectats demanen que es retiri el que consideren un "agreujament laboral i personal" i que es retorni al sistema que hi havia fixat fins ara. En aquest sentit, consideren que els darrers canvis anunciants per la conselleria - poder ordenar els municipis dins de la comarca – són insuficients i que s’ha de cercar "altres vies més democràtiques" perquè l’alumnat "no es quedi sense professorat" Per tot plegat, PDSOM ha convocat una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona el pròxim 20 de maig.