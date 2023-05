Elon Musk anuncia que deixarà el càrrec de CEO de Twitter

Més canvis a Twitter

L'actual director executiu (CEO) de la xarxa social Twitter, , ha anunciat aquest dijous la contractació d'una nova directora executiva, que prendrà les regnes de l'empresa d'aquí a sis setmanes.(director executiu en anglès) per a Twitter. Començarà en aproximadament sis setmanes!", ha confirmat Musk al seu perfil oficial de la xarxa social.Així mateix, el magnat i empresari sud-africà ha detallat que, una vegada comenci la marxa d'aquesta nova directiva, ell passarà a exercir com a "president executiu i director de tecnologia", encarregant-se així de laMusk, conseller, va completar a finals d'octubre del 2022 la compra de Twitteri va confirmar l'acomiadament dels principals directius de l'empresa, els quals ja ha renovat a tots.Des d'aleshores no ha parat d'exercir canvis a la plataforma, molt polèmics per als mateixos usuaris que utilitzen la xarxa social. El seu darrer moviment controvertit va ser el de les verificacions.i altres comptes de rellevància en els seus àmbits van perdre la insígnia que, després de deu anys, es feia servir per determinar que aquell compte no era fals, que tenia credibilitat i que era destacat en algun aspecte.Per acabar-ho d'adobar,Sota aquest paraigua de la llibertat d'expressió, el nou algoritme de la xarxa social -amb el vistiplau directe de Musk- ha fet reobrir els comptes dels dirigents governamentals de Rússia i ha provocat la proliferació de missatges misògins, homòfobs, racistes i d'odi. Per què? Perquè el magnat afirma que no prohibirà res que "no sigui il·legal".

