L'actor Eduard Fernández, protagonista del vídeo de campanya de Colau

A la peça de promoció de la campanya també apareix l'alcaldessa, que reivindica la inversió en els barris i les mesures contra la contaminació, un altres dels eixos clau de la política que en època de debats electorals els comuns reivindiquen. "Nosaltres volem seguir endavant", clou el discurs de la candidata de BComú, en una referència a un dels seus principals competidors, l'exalcalde Xavier Trias. "Barcelona obre camí" és el títol del vídeo, donant continuïtat al lema de la formació de cara al 28 de maig.L'anunci electoral ha estat exhibit per primera vegada en públic en l'acte inaugural de la campanya de Barcelona en Comú , que s'ha donat a la sala. En aquesta primera trobada que ha de donar pas a l'inici de la campanya, l'alcaldessa ha aprofitat per apuntalar la política liderada els últims dos mandats: "Portem vuit anys treballant intensament i ja no ens poden dir que som un grup de bona gent amb bones idees i ja està".

