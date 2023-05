Les xarxes d'Ada Colau: ironia per a covards, un pòdcast i absurditat estudiada

Quarta i última entrega d’, la sèrie d’articles que hem fet sobre les. Per sort aquest diari només em va encarregar que em fixés en els quatre alcaldables amb opcions reals de guanyar els comicis; ja que si ara m’hagués de posar a mirar l’Instagram d’Anna Grau o Daniel Sirera possiblement ho deixaria tot, em plantaria a la platja de la Mar Bella, m’arrebossaria el cos amb melmelada i ganchitos i deixaria que 120 gavians m’esquincessin la pell i les entranyes. Aquest cop, torn per l’alcaldessa,, l’única de la llista que, cosa que té. Els contres, que perds presència a la xarxa on possiblement es fa més política –si és que se’n pot dir política, del que fan els polítics a Twitter–; els pros, que t’estalvies haver d’aguantar les impertinències d’usuaris que posarien en joc la salut física i mental de la seva iaia paralítica si això els fes sumar tres likes.Sense presència en aquest abocador de pensaments intrusius des del 2021 i amb una xarxa social,, que s’ha convertit en unde l’estil bon-dia-torrades-plenes de-petons (o això diu la llegenda, perquè ningú s’atreveix a entrar-hi); el principal terreny de joc d’Ada Colau és, un espai molt mésque Twitter, on les opinions controvertides o les pixades fora de test –com la mítica de Salvador Puig Antich– no són tan castigades o, en tot cas, queden eclipsades per centenars d’emojis ensabonadors d’argentins i gent del món de la cultura de Madrid.

Fa 41anys el règim feixista va matar Puig Antich a Bcn, i hores dsp vaig nèixer jo. Barcelona ciutat valenta, q mai es resigni a injustícia! — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) March 3, 2015

Per fi un Tiktok amb criteri

Segurament per aquest motiu, el perfil d’Instagram de l’alcaldessa és el més treballat dels quatre aspirants amb possibilitats de governar la ciutat; i sens dubte és l’únic que transpira certa. En altres paraules, i potser m’equivoco, em puc imaginar Ada Colau demanant que un contingut es publiqui d’una manera o altra, o fins i tot agafant el mòbil i fent una foto per ella mateixa; cosa que Maragall i Trias, convertits en les respectives Giocondes dels Oompa Loompas que tenen per community managers, clarament no poden dir. Però no tot són flors i violes per sopar.Navegant pel feed de l’alcaldessa és inevitable acabar topant amb la, Això sí que és culpa de Colau, un tema que, com tantes altres coses en aquesta vida, s’empara en la ironia per no haver d’afrontar la realitat, i no només parlo de la seva condició de“A les nostres campanyes no falta mai la rumba, el ball… i el sentit de l’humor!”, afirma l’alcaldessa; i és que sempre s’ha dit que el sarcasme i l’autoparodia són recursos molt sans i útils per desdramatitzar la vida. El que no se sol comentar tant, en canvi, és que també són unaper no haver d’afrontar les nostres. Així, rere un “si et trobes l’ex per Barcelona [...] és culpa de Colau”, un “imaginem les cares de haters i la patronal” o un “almenys ella sap ballar”, el que hi ha és una persona que amb un somriure a la cara s’estalvia parlar de l’impossibilitat d’accedir a l’habitatge, de la invasió d’expats o de la situació del català a la seva ciutat.Dit això, el plat fort de la proposta a xarxes de Colau ha estat elque es va inventar fa un mes i que té el nom menys original de la història del podcasting, “”. Encara menys original va ser el primer convidat, Marc Giró , una figura que en els darrers mesos s’ha convertit en el; només l’has de fer venir, deixar que parli i gaudir de l’espectacle amb la certesa que ell s’ho passarà encara més bé que tu, perquè si hi ha una cosa que a aquest bon home li agrada és escoltar-se. Sense ser jo un expert en comunicació, diria que l’alcaldessa té traça per encaminar-lo cap als temes que vol tocar –superilles, elits, estètica, no es podia saber–, però també demostra ser molt sapastre quan intenta colar les seves peripècies heroiques i presumptuoses cada cop que Giró li dona un nanosegon de marge entre frase i frase.La proposta de Colau està bé i sens dubtede la campanya de Barcelona, però també és cert que els següents convidats–Sílvia Abril, Andreu Buenafuente, Maria Arnal– tracen una línia d’interès descendent que culmina amb un episodi en què l’alcaldessa xerra amb les seves germanes; vídeo que probablement només t’interessarà si duus el carnet de Barcelona En Comú a la ratlla del cul, subjectat amb natja i natja, o si ets la mateixa Ada Colau.Si hi ha una cosa que cal valorar de les xarxes d’Ada Colau –o de, que ve a ser el mateix–, és el seu. I la raó és ben senzilla: el de l’alcaldessa és l’únic partit que ha entès que perel millor que es pot fer és entregar aquesta aplicació a unai deixar que faci el que vulgui, encara que això impliqui que la majoria de boomers pateixin una embòlia cerebral de tercer grau cada cop que intentin interpretar vídeos com els següents.Però alerta,. Estem dient amb això que laper captar elde l’electoratés creara internet simplement perquè els fa gràcia? Doncs, és exactament el que estem dient.

