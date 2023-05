El PP fitxa l'exportaveu de Bildu en un municipi del País Basc per la seva llista

Elcol·loca en el número tres de la seva llista pel municipi biscaí de Güeñes a José Manuel Gómez Ruiz,i edil entre el 2011 i el 2019 al municipi. Fonts del partit conservador confirmen els fets, però assenyalen que el polític procedeix d'EA i no de Sortu, el partit successor de l'antiga Herri Batasuna.és un petit partit socialdemòcrata que va néixer el 1986 del PNB i fundat pel primer lehendakari de la democràcia, Carlos Garaikoetxea. El mateix partit va formar coalició amb Bildu -l'actual EH Bildu- amb l'escissió de IU, nomenada Alternatiba, i l'organització pacifista ja dissolta Aralar, conjuntament amb independents.Cal recordar les primeres llistes del 2011 en quèva ser inicialment anul·lat pel Tribunal Suprem, perquè el van catalogar de tapadora de formacions il·legalitzades de l'entorn d'ETA amb Batasuna, però que a últim moment van ser autoritzades. Aleshores, elva acusar Zapatero de seure ETA en les institucions."Va marxar de Bildu i ara està en el PP, sí. Però no era de Sortu, era d'" han promogut des del PP, segons fonts d'elDiario.es. De fet, el partit ha volgut advertir que "hi ha molta gent d'EA que està en contra d'EH Bildu".

