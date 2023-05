Les tempestes s'instal·len a Catalunya: 27 comarques en alerta

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dv. 14:00 a ds. 20:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟠 3/6



➡ Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/IaSAlhG9BK — Meteocat (@meteocat) May 12, 2023

Si elalertava aquest dijous que hi havia 11 comarques en alerta per la intensitat de la pluja, la xifra s'ha disparat a gairebé tot el país aquest divendres. A partir del migdia, els ruixats han copsat el cel de Catalunya i el Meteocat ha actualitzat l'avís amb 27 comarques en perill fins les 20:00 hores.Des de la frontera que conformen la Selva, Osona, el Bages, l'Anoia, la Segarra, l'Urgell, el Pla de l'Urgell i el Segrià, l'alerta les afecta a totes cap al sud del país. Especialment, les del Tarragonès, l'Alt Camp i l'Alt i Baix Penedès, on el perill és màxim, d'un grau de 3 sobre 6. S'hi esperen precipitacions de 20mm / 30 minuts.

