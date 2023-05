S'eleven a 22 les comarques en alerta per la intensitat de la pluja: el temps d'aquest divendres

Torna el fred

Si elalertava aquest dijous que hi havia 11 comarques en alerta per la intensitat de la pluja, la xifra es duplicarà aquest divendres, amb 22. Especialment, a la tarda. Ja no serà només al quadrant nord-est on els ruixats copsaran la jornada meteorològica, i és que només se'n deslliuraran a l'extrem sud del país on, de totes maneres, el cel serà ben gris.Concretament,: el Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, el Berguedà, Osona, la Selva, el Solsonès, el Bages, el Moianès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, l'Anoia, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, la Conca de Barberà, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i el Priorat.A les tempestes arreu, cal afegir unades de primera hora de la jornada. Aes registraran mínimes de 13 graus i màximes de 16, mentre que ales temperatures rondaran entre els 12 i els 18 graus. A, el mercuri anirà entre els 7 i els 22 graus i, a, entre els 7 i els 18.

