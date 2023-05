On són els «intel·lectuals» de Ciutadans?

Desercions progressives

On són en aquestes municipals els? La seva absència és un dels fenòmens més curiosos d'aquestes eleccions, on brillen per la seva no presència, tant a Catalunya com a altres llocs de l'Estat. La seva desaparició és un dels senyals més evidents que les coses van mal dades per a Ciutadans i de que el partit ha abandonat la seva transversalitat fundacional que permetia que s'hi arreceressin també. Són hores difícils per a Ciutadans. Aquest dissabte, el PP ha fet públic el suport rebut per prop d'una quinzena d'exdirigents de Ciutadans , entre ells diversos antics fundadors.Des del partit expliquen que no està previst que cap dels intel·lectuals fundadors, fins fa poc habituals en els actes del partit, tinguin ara un paper a jugar en la campanya. En tot cas, ningú en l'equip d', alcaldable per Barcelona, els ho demanarà. Ciutadans viu una campanya en un clima de "solitud" política, sense el coixí que els donaven moltes figures de l'unionisme civil.[notiia]257087[/noticia]L'absència d'aquests personatges té molt de drama per Ciutadans. De fet, el nucli originari fundador del que després seria Ciutadans es va forjar a partir d'unes trobades alde Barcelona. Eren noms com Teresa Giménez Barbat, Iván Tubau, Xavier Pericay,. La majoria d'ells eren noms que s'havien situat en l'òrbita del PSC. Serien ells els qui alletarien el lideratge d'15 de maig del 2019:, candidat a l'alcaldia de Barcelona al capdavant d'una coalició formada per una marca pròpia, Barcelona pel Canvi, i Ciutadans, presenta un llistat llarg de suports de la "societat civil". Entre ells hi ha una bona part dels intel·lectuals que han format el nucli civil de Ciutadans gairebé des dels orígens del partit:, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, Félix Ovejero, Ferran Toutain...Alguns d'ells ja havien demostrat que són políticament promiscus. En les eleccions espanyoles anteriors, Boadella i Ovejero havien aparegut públicament al costat de, candidata del PP a Barcelona en les eleccions espanyoles. També donaren suport a Valls l'historiador Joaquim Coll, l'exministre de Cultura en els temps de Rodríguez Zapatero, César Antonio Molina, i el també exdirigent socialista Nicolás Redondo.Quan un partit genera algunes expectatives, moltes o poques, sempre es detecta un eixamplament dels seus suports. És el que va passar amb Valls el 2019, quan a més dels suports habituals a la candidatura de Ciutadans es van posicionar figures més inhabituals en manifestos i posicionaments, com l'escriptoro fins i tot alguns exmembres de Convergència com l'exdirector general d'Incendis Josep Ramon Dueso, l'exdirector general d'Economia Josep Lluís Oller.La creixent desvinculació de Ciutadans per part de destacats noms del món acadèmic ha estat un termòmetre de l'evolució del partit, que ara competeix amb el PP, Valents i Vox per fer forat, cap a la seva gairebé irrellevància. En el seu moment ja van causar sensació les desercions de figures com, filla de l'exministre Eduard Punset, oque havia estat un membre destacat de la direcció. Però cap d'elles es pot equiparar a la marxa del jurista Francesc de Carreras, que va estripar el carnet del partit el 2019.Francesc de Carreras és qui millor expressa elde Ciutadans i la cúpula directiva, amb Albert Rivera al capdavant. El mateix De Carreras explicava els motius de la separació en una entrevista a Nació Pel jurista, que va militar al PSUC en els seus anys joves, Ciutadans havia nascut enfront un PSC massa nacionalista. En el fons, el somni humit d'aquest sector era dur el PSC a un terreny anacional. Per això van aplaudir un possible acostament entre Ciutadans i PSOE, com el que es va assajar en el frustratel 2016. Més tard, quan Rivera, ja encegat, va deixar-se endur per la voluntat de liderar la dreta espanyola al preu que fos, enfrontant-se amb el PP i abraçant-se a Vox si calia, la ruptura va ser inevitable.

