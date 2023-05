Nació es bolca en el 28-M amb un ampli desplegament i nous formats

Una campanya de nous formats

Arrenca la campanya de lesi aja ho tenim tot preparat per explicar-vos, fil per randa, totes i cadascuna de les promeses, detalls, anècdotes i escenes divertides (o no) que protagonitzin els candidats a les alcaldies catalanes, a banda de l'anàlisi més exhaustiva de la cursa electoral. Després de fer un canvi de pell el desembre passat que solemnitzava la nova etapa del diari , el diari digital líder en català encara la campanya amb la mateixa energia i la mateixa vocació periodística de sempre i amb unque centrarà, durant les pròximes dues setmanes, la feina de tota la redacció.Aquest dijous hem iniciat un minut a minut en directe des del qual informarem de tot allò relacionat amb l'avantsala del 28-M. Hi trobaràs la informació dels mítings, els actes sectorials de cada partit i de l’activitat dels candidats, tant acom a. Fins al 26 de maig, dia en què es tanca la campanya, els periodistes es desplaçaran fins als principals punts informatius per informar a través de totes les plataformes deCoordinats amb el cap de política,, els redactors faran seguiment i cobertura dels principals partits que es presenten a l'alcaldia de Barcelona, a més d'entrevistar els seus candidats. Ell mateix s'ocuparà de, amb Xavier Trias al capdavant;seguirà la campanya delde Jaume Collboni,acompanyarà Ernest Maragall () als principals actes, icobrirà l'agenda d'Ada Colau i els. A més,s'ocuparà de l'actualitat vinculada a les candidatures de Daniel Sirera () i Anna Grau (), i també estarem pendents de la, informació de la qual s'encarregaran Bernat Surroca i Carme Rocamora.pilotarà la taula de continuïtat, atenta a tot allò que passi, a les últimes hores i la distribució de continguts. I el redactor en cap,, i el subdirector,, guiaran el conjunt de la redacció durant tota la campanya, a més d'analitzar-la a les seves respectives newsletters , lai el. Per campanya tornarà el, una forma diferent de repassar el dia, que assumiran Casas, Serra, March i Roger Tugas Vilardell.Les 17de, coordinades per, també donaran cobertura a les campanyes electorals als seus municipis i comarques. No ens perdrem l'activitat dels alcaldables, que explicarem cada dia al detall. El diari també coorganitzarà el debat electoral de la capital d'Osona amb el Casino de Vic, el pròxim 24 de maig, que es podrà seguir en directe pels canals de, i els companys deorganitzen els debats de Tremp i Sort.També posarem els ulls a la resta dels, a les municipals i autònomiques a lesal. I, evidentment, estarem pendents de la campanya a, per saber què passa en un 28-M clau en d'altres autonomies de l'Estat, que precedirà les eleccions espanyoles de finals d'any.Fent honor als tentacles territorials dei a la seva aposta pel, el diari ha estrenat recentment NacióPolis , el gran repositori històric de les eleccions municipals a Catalunya, des de 1979 fins a l'actual campanya, tot unificat, endreçat, interactiu i a l'abast. Es tracta del nou projecte del diari, coordinat i editat pel nostre especialista,, que funciona amb sistema de registre gratuït per als lectors. Aquest dijous estrenem una nova funcionalitat del: el cercador de llistes electorals per al 28-M , que permet conèixer, municipi a municipi, comarca a comarca i partit a partit, totes les candidatures. Tugas també és l'autor de la nova Sopa de Dades , una newsletter amb xifres, gràfics i mapes imprescindibles per comprendre l'actualitat, de forma rigorosa i amena.Per completar la informació elaborada per la redacció i les firmes habituals d'opinió,ha preparat un ventall de nous formats que s'estrenen aquesta campanya.és la responsable de l'equip, que ja ha posat en circulació l' Snooker , un pòdcast de política hardcore en què participen els periodistes dea més de convidats de renom. Una altra aposta de l'equip ha estat l', una entrevista curta feta per cinc influencers i creadors de contingut a les xarxes socials que, a cegues, pregunten als diferents candidats a Barcelona. Què els va respondre Anna Grau , de Ciutadans? I el líder socialista Jaume Collboni Des devolem explicar la campanya electoral des demolt diferents. És per això que durant aquestes dues setmanes es podran llegir tres noves seccions que aproparan la campanya barcelonina des d'una mirada molt diferent. El Modernet , col·laborador del diari, aparca per uns dies Jo competeixo i farà. Atents, demà divendres arribarà la primera.La també col·laboradora setmanal, Paula Carreras , no perdrà la seva mirada cultural, però substitueix el Rumbes i flors per, ambdels set candidats principals a partir de les tries de consum cultural que ens han fet arribar. I, finalment, Pau Cusí —cronista de Next — analitzarà aquina ésdels candidats. Com es comporten? Se'n surten? Què hi publiquen? Experimenten amb formats diferents? Ho sabrem l'última setmana de campanya.No marxeu lluny, que ens ho passarem bé i estareu al cas de tot.

