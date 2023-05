El PP s'entrega a Sirera per guanyar centralitat a la política catalana

Aplegar el vot útil constitucionalista

Elha iniciat la campanya de les municipals a Barcelona en un lloc inhabitual per ell, a la, al carrer de París. Uns centenars de militants i simpatitzants s'han aplegat entorn del seu alcaldable, Daniel Sirera , en un clima més optimista que el de fa quatre anys, en plena ressaca política de l'1-O i quan el PP va haver de suar per mantenir la seva presència al consistori. Aleshores va ser l'empresariqui va abanderar els colors de la formació. Avui ni tan sols hi era.Sirera ha estat acompanyat avui del president del PP a Catalunya,, i de, home fort de l'aparell a Génova. Alberto Núñez Feijóo serà a Barcelona dijous vinent. Sirera ha atacat de valent el, que ha qualificat de "sanchisme pur" i ha reclamat retornar a "aquella Barcelona del 1992" que va seduir el món. "Moltes coses han passat des d'aleshores -ha dit-, començant per la matraca del procés i continuant per l'etapa de decadència de Colau-Collboni".El candidat ha incidit en el tema de lai ha assegurat que en "el temps que dura un partit de futbol hi ha 18 robatoris i una okupació a Barcelona". També ha aprofitat per expressar "la solidaritat amb els" i s'ha diferenciat de Ciutadans, al dir que el PP no és partidari d'organitzar manifestacions contra els okupes o de "enfrontar veïns amb okupes. Als okupes se'ls combat amb la llei".El candidat ha apel·lat, com han fet tots els oradors, al vot útil constitucionalista i s'ha presentat com l'única alternativa enfront un bloc format per Colau i Collboni, i uns altres candidats independentistes ambal capdavant, a qui ha titllat de. Ha assenyalat Trias com un governant que quan va ser alcalde no va representar cap alternativa i que no va plantar cara als okupes.Alejandro Fernández ha llançat un dels missatges centrals de la campanya del PP, fent una crida alals qui dubten entre votar PP o Ciutadans, Vox o Valents, als qui no ha citat. Fernández ha assegurat que tots tres partits sumen un 10% de vots que es pot perdre. Miguel Tellado, de l'equip de Feijóo, ha afirmat que cal "recuperar Barcelona per recuperar Catalunya" i ha deixat clar en què pensa Génova: "Els resultats de les municipals pot fer més a prop que mai". Ha assegurat que "el full de ruta de Sirera és el mateix que el full de ruta de Feijóo". Insistint també en el vot útil, ha subratllat que el PP és l'únic que "pot convertir el vot constitucionalista en regidors".El PP espera reforçar la seva presència a l'Ajuntament de Barcelona amb un objectiu triple. D'una banda, intentarla formació de noves majories al consistori, per la qual cosa Sirera ja ha deixat clar que només posa. De l'altra, al PP busca recuperar part de la centralitat que una vegada va tenir el partit. Ara sembla prehistòria, però el PP va formar majories amb CiU al Parlament en temps de, va governar amb els convergents en municipis importants i va aprovar els, el 2012. El procés va canviar moltes coses, però avui sectors importants del PP mostren nostàlgia d'aquella etapa.En tercer lloc, el PP vol nodrir amb un bon resultat el camí que ha de durfins a les portes de la Moncloa. A Catalunya, hi ha tres places en joc que són estratègiques per Génova: queassoleixi la majoria absoluta a Badalona, queho faci també a Castelldefels i que Sirera es consolidi a Barcelona.Els populars estan entre els presagis i el somni. Doblar el resultat del 2019 iseria tot un èxit. Però no està garantit. El que pugui arribar de l'efecte Feijóo ajudarà, poc o molt, així com laque presenta Ciutadans i el fet que Vox resta fora del consistori, amb el desavantatge que implica per als de Santiago Abascal. Però la pugna és forta en l'espai de la dreta espanyola. Pot haver vot ocult a Vox, Ciutadans lluita per la supervivència i no es pot descartar que Valents, tot i no entrar ni de bon tros, talli les ales al PP en alguns llocs de la Barcelona alta. Massa incerteses.Des de l'inici de la precampanya, Sirera ha donat molts senyals del que vol: ha parlat d'un PP "assenyat" , ha marcat distàncies envers els corrents més populistes de la dreta unionista, que aquests dies, amb Ciutadans i Vox, han escalfat la Bonanova. Ha inclòs perfils procedents de la Lliga en la seva candidatura i ha parlat deUna línia que sembla encaixar amb la voluntat d'un Feijóo que ha demanat als seus a Catalunya que facin un esforç per adreçar-se a una majoria de ciutadans.L'acte d'inici de campanya ha tingut un component festiu, amb música en directe a càrrec del grup Els Magnetos, amb temes dels anys vuitanta i noranta. En un lloc que forma part de la memòria de certa Barcelona. Antic cine inaugurat el 1934, una de les primeres pel·lícules que va mostrar va ser una de. El bar del cine va esdevenir en la Barcelona olímpica lloc de trobada d'intel·lectuals de l'upper i nostàlgics de Boccaccio. Aquella Barcelona del 92 que avui Sirera invoca, tot i que caldria veure si aleshores li feia tanta gràcia.Hi ha nostàlgia al PP de Catalunya. Dels temps en què els seus vots podien fer majories al Parlament. Potser és aquest regust el que avui ha buscat al vell Astoria. Però la nostàlgia és enganyosa. Molt a prop de l'Astoria, curiosament, és on fa quatre anys l'aleshores esperança blanca de l'unionisme,, va establir la seva residència mentre preparava la seva campanya municipal. Ara, a l'Astoria, el PP necessita. I li resultarà més difícil que a Fred Astaire.

