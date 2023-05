Segona semifinal d'Eurovisió 2023: quins països competeixen per passar a la final?

1. Dinamarca: Reiley, amb Breaking My Heart

2. Armènia: Brunette, amb Future Lover

3. Romania: Theodor Andrei, amb D.G.T. (Off and On)

4. Estònia: Alika, amb Bridges

5. Bèlgica: Gustaph, amb Because Of You

6. Xipre: Andrew Lambrou, amb Break a broken heart

7. Islàndia: Diljá, amb Power

8. Grècia: Victor Vernicos, amb What They Say

9. Polònia: Blanka, amb Solo

10. Eslovènia: Joker Out, amb Carpe Diem

11. Geòrgia: Iru Khechanovi, amb Echo

12. San Marino: Piqued Jacks, amb Like an animal

13. Àustria: Teya & Salena, amb Who the hell is Edgar?

14. Albània: Albina & Familja Kelmendi, amb Duje

15. Lituània: Monika Linkytė, amb Stay

16. Austràlia: Voyager, amb Promise

On veure la semifinal

serà la ciutat encarregada d'acollir el pròxim 13 de maig el popular festival d'Eurovisió. Després de l'èxit de, Espanya pretén repetir podi ambi el tema. Juntament amb el país espanyol n'hi ha d'altres que compten amb el passaport a la gran final, com són França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia i Ucraïna. Aquest darrer, després de la victòria l'anterior edició.Lase celebrarà aquest dijous 11 de maig a les 21:00 hores. En aquesta eliminatòria, participen un total de 16 països: Dinamarca, Armènia, Romania, Estònia, Bèlgica, Xipre, Islàndia, Grècia, Polònia, Eslovènia, Geòrgia, San Marino, Àustria, Albània, Lituània i Austràlia, dels quals sis quedaran descartats per a l'esperada final. Repassem, un a un, l'ordre d'actuació i quina cançó presenten.Ja s'ha triat el representant de Grècia a Eurovisió. Serà Victor Vernicos, amb la cançó What They Say, que es pot escoltar en aquest vídeo La segona semifinal es podrà seguir en directe a partir de les 21:00 hores a. A més, cal recordar que en aquesta edició es trencarà amb la tradició de retransmetre el festival des del país guanyador de l'anterior, a causa de la guerra a Ucraïna. Per aquest motiu, Eurovisió se celebrarà alde

