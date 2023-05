Nit dels Museus 2023: horaris i espais de la cita amb la cultura

Quins museus estaran oberts

Quins seran els horaris gratuïts

Segona oportunitat

Latorna a il·luminar els centres culturals de Barcelona i rodalia per celebrar un dels esdeveniments nocturns més esperats. Aquest any, més de 90 museus oberts, un total de 121 exposicions i més de 80 activitats programades donaran pas a aquesta jornada festiva. La cita amb la cultura està concertada en aquest, amb sis hores disponibles de cara al públic i en la qual participen, a més de la ciutat comtal, Badalona, Cornellà, Esplugues, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí i Santa Coloma de Gramenet.L'anterior edició, elva ser el lloc més visitat de tota l'àrea metropolitana, amb més de 100.000 persones. Un museu que repeteix aquest 2023, amb una oferta musical i gastronòmica exclusiva com d'altres espais reconeguts: el(MACBA), que també acollirà una sessió del DJ Pasaporteman, el, elo la. Tots ells són bons museus per visitar algunes de les obres dels pintors més influents del nostre art.que obriran el dissabte 13 de maig són el CaixaForum Barcelona, Museu d'Història de la Immigració de Catalunya, la Model - Espai memorial, Museu Egipci de Barcelona, el Castell de Cornellà, la Fundació Antoni Tàpies, La Capella, el Museu de la Xocolata o el Museu del Disseny. Tot un ventall d'opcions que podeu trobar en detall en aquest enllaç Durant l'horari establert, els diferents museus, centres i espais culturals adscrits a l'esdeveniment oferiran un accés gratuït a les seves instal·lacions. Ara bé, cal tenir present que algunes activitats només s'organitzen durant horaris precisos de la tarda nit. Així que els organitzadors recomanen consultar bé quins espais us interessen més i prioritzar aquells que preferiu, perquè en alguns casosplaça prèviament.Els centres culturals donen una segona oportunitat per visitar museus de forma gratuïta el dijous, en la celebració del. Com bé indica el seu nom, es tracta d'un esdeveniment internacional, en què moltes ciutats d'arreu del món celebren i participen, sent Barcelona una de les que sempre respon a la cita. L'objectiu és la de promoure i difondre la cultura, al mateix temps que es dona un homenatge al paper que desenvolupen els museus i centres culturals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola