El president de Seat, abans de la campanya: «Necessitem una Barcelona 'business friendly'»

El president de, ha coincidit aquest dijous a l'acte de celebració dels 70 anys de la companyia amb diversos alcaldables de Barcelona, com(PSC),(Junts) i(Valents). Allà, ha aprofitat l'avinentesa per defensar, hores abans de l'inici d'una campanya de les eleccions municipals del 28 de maig en què la mobilitat és un tema central, queEn aquest sentit, ha remarcat que s'ha de treballar per a una "mobilitat sostenible" en què el cotxe elèctric tingui un espai destacat. "", ha remarcat. El director de la companyia a Espanya,, s'ha pronunciat en la mateixa direcció i ha afirmat que "Seat no és només una marca del passat emocional, i del present, sinó que té un futur al davant molt important".L’exposició que Seat ha instal·lat al saló Automobile 2023 de Barcelona no només celebra els 70 anys d’història de la casa produint vehicles, sinó també els 30 anys de la inauguració de la. En aquest context, Griffiths ha confirmat que el nou cotxe petit del grup que fabricarà la planta a partir del 2025 serà el. Per això, ha tornat a reclamar millores en les infraestructures per impulsar la mobilitat sostenible.

