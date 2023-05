Què fer aquest cap de setmana: plans per al 13 i 14 de maig

Què fer aquest cap de setmana a Barcelona: els millors plans

La Nit dels Museus 2023

El Dia del Còmic Gratis

Barcelona Poesia 2023

Festa Major del Guinardó 2023

Arriba un nou cap de setmana, per fi, i la pluja i el mal temps no impediran que trobem els millors plans per fer en família, en parella, amb amics i sols. Les opcions són múltiples i l'única equivocada és la de quedar-se a casa. A continuació, les quatre que destaquem a Barcelona i les disponibles a la resta del territori.Aquesti diumenge torna a estar ple a vessar de coses a fer a la capital catalana. Art, festivals, esport... Núvols? Pluja? No són raons de pes per impedir que aprofitis el cap de setmana.La nit d'aquest dissabte anul·la qualsevol compromís: és la. Els centres culturals obren les portes perquè tot aquell qui vulgui, pugui visitar-los de manera gratuïta. Una recomanació: no te'n quedis amb un de sol i planifica una ruta.La mateixa filosofia és la que mou catorze editorials de còmics i diversos establiments barcelonins per impulsar el, també aquest dissabte. Si el còmic que busques es troba entre els de la llista, només t'has d'apropar a un dels establiments que hi participen i obtenir-lo!Elcelebra la 26a edició amb recitals, concerts i espectacles amb els autors més destacats en l'actualitat. Els protagonistes es deixaran veure, del 9 al 16 de maig, en una vintena de llocs de la ciutat.Com cada mes de maig, eles vesteix de festa, amb concerts, exposicions, tallers i activitats de tota mena a l'aire lliure. Dissabte hi hauràa la plaça del Guinardó durant tot el dia, mentre que diumenge hi hauràde 12:00 hores a 14:00 hores a la plaça del Nen de la Rutlla.

Què fer aquest cap de setmana a la resta de Catalunya?

Aquests són les diferents propostes i agendes d'activitats que t'oferim arreu el territori:

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola