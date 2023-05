Camí del 28-M: què hi ha en joc a Puigcerdà?

Qui substituirà l'alcalde Piñeira a Junts i com aspira a ser reelegit?

Quins són els principals aspirants a rellevar Piñeira?

Quins seran els grans debats en la campanya a Puigcerdà?

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica de Puigcerdà

Quants habitants té? 9.484 persones.

Quants regidors hi ha en joc? 13 regidors.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? Junts va guanyar les eleccions de 2019 i va obtenir la majoria absoluta amb 9 regidors, seguit d'ERC, amb 3; i el PP, amb 1.

Hi va haver algun pacte després dels comicis? En aquest context favorable, Albert Piñeira no va tenir problemes per conformar un govern monocolor.

no serà probablement un dels punts més calents en les eleccions municipals del 28 de maig., primer copsat per CiU i ara per-juntament amb altres partits municipalistes que es disputen l'espai postconvergent-, la capital de laafronta, però, uns comicis especialment rellevants perquè després d'11 anys amb majoria absoluta al consistori, l'actual alcalde, el juntaire, ha anunciat que no es presentarà a una quarta reelecció.L'anunci de la no repetició de Piñeira com a alcaldable dea Puigcerdà ha obert una guerra de poder al partit, que s'ha resolt ambcom a successor per una estreta majoria de vots i amb només la meitat dels suports de la militància --. En comptes de "Sí", "No" o en blanc, va escriure el nom de l'altra precandidata,, a la papereta.Amb tot, Gassió lluitarà per revalidar la majoria del seu predecessor amb la bandera de la. L'alcaldable recull només dos regidors de Piñeira i farceix de cares noves la resta de la llista. A diferència d'aquest, afirma Gassió, els grans projectes i les grans inversions deixaran de ser una prioritat i se centrarà en el manteniment dels carrers i els edificis públics, així com en garantir l’accés a l’habitatge, sobretot pels joves locals.Es preveu que les dues llances que hagi d'esquivar Gassió per arribar a l'alcaldia siguin les de l'actual cap de l'oposició, l'alcaldable d', i la perdedora de les controvertides primàries de Junts,, que ha fundat la llista municipalista de, vinculada al PDECat. El quart en discòrdia serà l'històric militant de CiU i Junts, que es presenta amb una altra formació municipalista anomenadaEls grans debats respecte a les últimes campanyes persisteixen: l'aposta per un model de ciutat enfocat also per un de dirigit al manteniment de les condicions de vida dels veïns la lluita contra la massificació. Un altre tema important té a veure amb el consistori en si mateix, ambdesprés d'una dècada amb el mateix govern local instal·lat a l'Ajuntament, punt que no defuig ni tan sols el candidat de Junts. Finalment, les eleccions també s'enfoquen des del prisma de la identitat nacional, amb el debat entorn el paper de la ciutat envers laDesprés de quatre legislatures al capdavant de l'Ajuntament de Puigcerdà,, que ha provocat un terratrèmol intern a Junts per la successió i ha estat interpretat pels republicans, que encapçalen l'oposició, com una oportunitat de depassar el partit en el poder. L'adeu de Piñeira 11 anys després no deixa només una nova cara als cartells electorals de Junts, sinó que ha portat a la creació d'una, com és la de Treballem per Puigcerdà. I a aquesta, cal sumar la nova formació de Futur per Puigcerdà.Puigcerdà ve de molts anys de, pel qual fa temps que la política de pactes no copsa els debats electorals. Si bé, enguany, amb l'i el sorgiment de nous grups en l'espai postconvergent fa pensar queper accedir al consistori. L'en les primàries de Junts genera dubtes sobre un possible acord amb Treballem per Puigcerdà i l'ajuda dels vots d'ERC són una quimera. En aquest sentit, el suport que aconsegueixi

