Així es va anul·lar el debat electoral del moviment veïnal històric de Barcelona

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona () no organitzarà el seu habituali el motiu de la decisió és la manca d'implicació dels principals candidats a l'alcaldia de la ciutat. No de tots ni de la mateixa manera, puntualitzen des de l'entitat. Però, sigui com sigui, es denuncia que "un debat que ha tingut lloc a totes les eleccions des de 1979" no es pugui fer "per deserció dels candidats". Segons expliquen fonts de la FAVB a, la seqüència de renúncies a portar el cap de llista a la trobada política organitzada pel moviment veïnal va començar ambdel, que no es va acabar de comprometre d'inici, i finalment va acabar proposant que qui hi participés fos el seu número set,, qui irònicament en el passat havia estat president de la federació d'associacions de veïns.L'explicació interna de l'organització afegeix que, amb aquesta situació,, de, va anunciar a la FAVB que. Fonts de Junts expliquen que el modus operandi ha estat el mateix amb tots els debats, que és que la candidatura situa a Trias com a participantque la trobada impliqui la resta dels caps de llista. En saber que els socialistes enviaven Lluís Rabell, doncs, es va decidir canviar el pla i plantejar-hi la participació de la número dos de Trias, Neus Munté.Això, però, va acabar de precipitar un desànim entre la resta de formacions que competeixen per les primeres posicions dels comicis del 28 de maig. Finalment, amb la desaparició de la idea inicial,(ERC) primer i(BComú) després van acabar de certificar que, sense les primeres espases, el debat ja no seria el que històricament havia estat. Entre els partits amb menys opcions, l'única candidatura que va mantenir la presència de la cap de llista va ser Ciutadans, amb. Davant aquest escenari, la FAVB va decidir suspendre l'acte previst pel dimarts 16 de maig. "Un debat sense alcaldables no tenia sentit".En un comunicat, l'aplec històric d'entitats veïnals lamenta que es menystinguiAixò, a més, deixa sense efecte les propostes de preguntes preparades per 25 entitats veïnals dels diferents barris de la ciutat i això "indicat, exposen en l'escrit els afectats. A més, contraposen la reticència a participar en un espai de trobada de discussió de preocupacions veïnals amb les facilitats amb què. Ho expressen després d'haver copsat intervencions -conjuntes o individuals- organitzades pel Cercle d'Economia, Pimec, el 22@ Network o el Col·legi d'Administradors de Finques, que sí que han comptat amb presència dels números u de les candidatures.Al marge d'aquest enrenou, aquest any també era objectiu de la FAVB, després d'haver-lo organitzat conjuntament amb betevé als dos períodes electorals previs. Per tenir-lo menys encotillat en un espai televisiu, l'entitat veïnal havia preparat unen què faria arribar les preocupacions del teixit associatiu i plantejava el debat dels temes centrals de ciutat. Finalment, però, això s'ha desestimat en veure la resposta inèdita dels candidats. Consultades per aquest diari, fins al moment, la candidatura de Collboni no ha contextualitzat la decisió que va desencadenar la suspensió del debat.

