Així és la nova llei contra el malbaratament alimentari que ha aprovat el Congrés

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous la llei de prevenció del malbaratament alimentari amb els vots del PSOE, Unides Podem, PP, Cs, PDECat, PNB i EH Bildu, mentre que ERC, Junts, CUP i Vox s'han abstingut. El text, que ara passa al Senat, pretén incentivar les donacions d'aliments per al consum humà per evitar que es llenci menjar en bon estat, amb un conjunt d'obligacions per als establiments de restauració, mercats i supermercats.



Un dels objectius que fixa la norma és aconseguir una reducció del 50% dels residus alimentaris per càpita en la venda al detall i de consum i una reducció del 20% de les pèrdues d'aliments al llarg de les cadenes de producció i subministrament de cara al 2030 en relació amb les xifres de 2020. Per això, fixa diverses mesures.

Carmanyoles als restaurants

Els bars i restaurants estaran obligats a oferir gratuïtament un mecanisme per transportar els aliments que no s'hagin consumit a l'establiment, una qüestió que Catalunya ja ho va regular amb una norma que el Parlament va aprovar a principis de 2020.

Promoció de productes a punt de caducar Un altre dels aspectes que aborda la llei és que pretén "incentivar la venda de productes amb la data de consum preferent o de caducitat pròxima" i, en el cas dels establiments de comerç al detall, promoure "el consum dels productes de temporada, de proximitat, ecològics i ambientalment sostenibles". Acords amb bancs d'aliments i ONG Els grans establiments, indústries alimentàries i la restauració hauran de disposar d'acords amb bancs d'aliments o ONG per donar els productes que no faran servir sempre que estiguin dins de la data de consum preferent. Els aliments que no s'utilitzin hauran de tenir com a destinació preferent el consum humà i, en cas que no sigui apte, transformar-ho en altres subproductes alimentaris. Si no és possible, hauran de ser destinats a alimentació animal i, com a últim recurs, a l'elaboració de subproductes industrials o per fer compost. Sancions per llençar menjar Pel que fa a l'import de les sancions a empreses, les que no comptin amb un pla per prevenir el malbaratament o incompleixin altres elements de la norma, poden enfrontar-se a multes de fins a 60.000 euros. En cas de reincidència en un termini de dos anys, les sancions poden enfilar-se fins als 500.000 euros.

