Alba Barnusell: «Granollers necessita un govern estable i sòlid»

"Tenim l'objectiu de passar dels 19.000 arbres actuals als 21.000"

"Tinc la confiança que el Govern de Pere Aragonès compleixi amb els seus compromisos i, per tant, acabi construint la residència de gent gran del centre"

Granollers 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 43.917 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 27.849 63,41% Abstencions: 16.068 36,59% Vots nuls: 78 0,28% Vots en blanc: 152 0,55% Partit Vots % Regidors

Després de la renúncia de l'alcalde històric de Granollersara fa un any, la seva successora,es presenta per primera vegada com a candidata del PSC per revalidar els resultats del 2019 i mantenir la majoria absoluta socialista a la capital del Vallès Oriental. Amb el missatge de voler "oferir una nova mirada", Barnusell té el repte de seguir atraient el vot històricament socialista. I ho farà amb eslògans i propostes que aposten per "una ciutat més forta i preparada per afrontar els reptes de futur, més verda, mési que ofereixia preus assequibles".- Amb força i il·lusió per seguir transformant Granollers, per fer-la encara millor per viure-hi i amb oportunitats per a tothom.- Per exemple, treballant i apostant pels serveis públics, per una millor educació, per una millor sanitat, per generar ocupació de qualitat pel màxim de gent possible. Sempre amb aliances amb altres institucions i amb la mateixa població, però també amb la resta del consistori, com hem fet aquesta legislatura amb els grups de l'oposició, i amb el teixit econòmic i social.- La ciutat necessita un govern estable i sòlid, conegut per la gent, que sàpiguen com actua, pensant amb els interessos dels granollerins i per afrontar la inestabilitat i els temps complexos que venen. I que ja hem viscut, amb les crisis de la Covid-19 i la guerra a Ucraïna.- Ho han estat, ho són i ho seran. Hem rebut ja 15 milions dels fons europeus Next Generation que ens permetran continuar transformant la ciutat en aquesta línia. Han estat, de fet, un reconeixement als projectes presentats, com aquesta renaturalització del Parc del Congost i de l'obertura del riu. I aixecant asfalt, plantant arbres i fent un passeig per a tothom. Tenim l'objectiu de passar dels 19.000 arbres actuals als 21.000, també cobrint la via que ens permetrà un nou passeig. Finalment, unint tota la ciutat amb aquesta gran anella verda des del Parc del Congost, al Parc Firal fins a les serres, Torre Pinós, Parc del Lledoner i Torre Ponent i tornar cap al sud. Més sostenible i més saludable.- Sí, segueix la línia de reducció del trànsit i de treure'l de la ciutat. Pacificarem, ampliarem voreres, hi haurà més espai per a vianants i també zones per anar en bicicleta i nous arbres. En definitiva: millors espais per viure-hi.- Sí. És una línia compartida per molts municipis i pel país. Fa temps que existeix la Taula per la Qualitat de l'Aire, perquè l'aire no té fronteres. Ni entre Granollers i Canovelles, les Franqueses o la Roca, ni amb Barcelona. Per tant, totes les decisions que es prenguin han de ser consensuades. A la ciutat fa temps que tenim implantada l'illa de vianants, que també proposem ampliar cap a altres carrers, i sobretot pacificant-ne altres com l'avinguda Sant Esteve. Incrementar el nombre de carrils bici i l'oferta de transport públic, en la mesura del possible per poder desplaçar-se a peu, en bicicleta o en transport públic. Deixi'm afegir una reivindicació.- La connexió dels dos Vallesos en tren. Des dels diversos municipis de l'àmbit metropolità, i també a la conurbació que compartim els autobusos Transgran, demanem a la Generalitat més aportació, perquè són els qui tenen les competències en transport públic, i poder estructurar aquests municipis de la zona. Entre nosaltres mateixos i que des de la Roca, les Franqueses i Canovelles es puguin desplaçar fins a Granollers, que és on hi ha les estacions de tren per anar cap a Barcelona majoritàriament. Bé, i també demanem increment de freqüències, amb Barcelona, però també amb la UAB, per tant, l'R8, i que el tren de mitja distància que va a Girona s'aturi a Granollers. Evitaria molts desplaçaments en cotxe, però també seria beneficiós pel país.- És una aposta que estan fent absolutament a tot Europa. Cadascú amb un model o un altre, però finalment perquè tots acabem generant menys residus i reciclar més. Una de les possibilitats és aquest pagament per generació: cada ciutadà o comerç paga per allò que genera. Òbviament, és un camí que s'ha d'estudiar per veure quina és la millor manera d'implantar-ho i en quin tipus de contenidors, si són intel·ligents com passa a molts indrets. Per corresponsabilitat de tota la ciutadania, administracions i empreses per millorar la ciutat, però sobretot per contribuir també a cuidar de l'entorn i del planeta.- Tinc la confiança que el Govern de Pere Aragonès compleixi amb els seus compromisos i, per tant, acabi construint aquesta residència amb una part d'aportació municipal. Que ja hi estem d'acord. Seguirem insistint i crec que l'acabaran fent, perquè no és una necessitat només de la gent de Granollers. Aquesta residència és per tota la gent de la comarca i del país.- Nosaltres proposem ampliar el Servei d'Atenció Domiciliària, per tant, garantir i acompanyar la gent gran perquè puguin tenir una vida digna a casa seva. I altres opcions com recuperar projectes com pisos compartits i assistits i generar més espais de trobada.- Sí, estaria en una plaça Barangé que també reformarem i farem més verda. Es tracta d'un projecte del que ja havíem parlat a l'inici del mandat, però han estat quatre anys molt marcats per la pandèmia i per la crisi i els esforços s'hi van haver de dirigir. La biblioteca seria un espai obert, un pol d'atracció cultural per joves, estudiants i gent gran. Per aprendre i experimentar i amb una gran aula oberta que pugui ajudar a disminuir l'escletxa digital.- Els governs els posen i els decideixen els ciutadans. Com he dit abans, necessitem un govern estable, sòlid, que pugui afrontar els temps complexos que ens han vingut i ens seguiran venint, amb condicions i amb garanties. I pensant només en Granollers.- Estem centrats en el 28 de maig, que sigui la ciutadania qui escull quin govern vol.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola