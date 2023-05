El Congrés també reprova la ministra Raquel Sánchez per la mala gestió de Rodalies

Eldels Diputatsaquest dijous per 173 vots a favor, 161 en contra i sis abstencions la ministra de Transports, un dia després que ho fes el Senat . En aquesta ocasió, ha estat fruit d'un dels punts d'unacontra la política d'habitatge del govern espanyol. ERC, Junts i la CUP han donat suport únicament al tercer punt de la moció -els altres dos han estat rebutjats- que apostava per reprovar la ministra. També hi ha votat a favor Vox mentre que el PNB s'ha abstingut, i PSOE, Podem i Bildu hi ha votat en contra.El portaveu d'ERC al Congrés,, ha recordat que el vot dels republicans a favor d'aquest únic punt es deu a la situació a la xarxa de transport públic. "Nosaltres ja vam anunciar que quan es pogués reprovar la titular de Transports, més enllà del sentit de la iniciativa, es faria, i tothom entén que és per Rodalies", ha dit als passadissos del Congrés.La diputada d'ERCha explicat els motius del sí d'ERC al punt de la reprovació., ha etzibat la catalana, i "és una vergonya" que "tinguem cada dia tres incidències de mitjana".La diputada de Junts, també ha justificat el sí de la seva formació perquè lade la ministra Sánchez sobre Rodalies és "". Illamola ha explicat que coneix "perfectament el funcionament lamentable del servei de Rodalies i les excuses vergonyoses d'Adif, d'aquest ministeri i dels anteriors".En el torn de rèplica, el diputat del PSCha retret ERC que utilitzi la qüestió de la infraestructura per motius "electorals". "Per això, ERC i el PP uneixen els seus vots per reprovar un ministra que casualment és del PSC". Ramírez ha reiterat que "això és una excusa per reprovar una magnífica ministra que és socialista". Tot just després, ha carregat contra el Govern per gestionar de forma "desastrosa" les oposicions a funcionaris . Per la seva banda, la diputada del PP Ana Maria Zurita ha retret a Raquel Sánchez"Crec que tots els grups d'aquesta cambra hauríem d'estar units en reprovar l'acció de la ministra al capdavant del Ministeri", ha conclòs.

