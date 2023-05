Espanya, el quart país amb més drets LGTBIQ+ d'Europa

Espanya ha escalat fins a la quarta posició en unque avalua la situació legal i política de les persones de la comunitat. Segons el rànquing publicat aquest dijous per l'Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transexuals i Intersexuals (Europa),respecte a la classificació de l'any anterior gràcies, apunta el document, a la llei sobre l'autodeterminació de gènere i a la prohibició de la mutilació genital en menors intersexuals, de les anomenades pràctiques de conversió i la discriminació basada en orientació sexual, identitat de gènere i característiques sexuals. Amb aquestes iniciatives,en l'índex.Malgrat que l'Estat compleix la majoria de les mesures que avalua el rànquing, que analitza els drets i la igualtat plena de les persones LGTBIQ+ en els diferents països, ILGA Europa remarca queque s'hi reconegui la paternitat i la maternitat de les persones transsexuals, una política que abordi l'odi contra les persones intersexuals i el reconeixement no binari, entre d'altres.Per vuitè any consecutiu,, seguida de Bèlgica i Dinamarca en segona i tercera posició respectivament. Pel que fa al segon país, ha sumat punts respecte a la classificació de l'any passat per la inclusió de la identitat de gènere i les característiques sexuals com a agreujants en el codi penal, mentre Dinamarca s'ha situat en la tercera posició pel seu pla d'acció per a la igualtat, que inclou mesures específiques sobre l'orientació sexual i la identitat de gènere.A lahi ha l'Azerbaidjan, Turquia, Rússia i Armènia. Els països de l'Europa occidental són els que treuen millor nota, mentre l'Europa central i Itàlia se situen al mig de la classificació i l'Europa de l'est registra la pitjor situació legal i política del col·lectiu LGTBIQ+

