Neix el primer nadó amb ADN de tres progenitors del Regne Unit

Ha nascut la primera, segons ha avançat The Guardian. Amb altres paraules, el primer britànic amb tres pares. Forma part d'un projecte innovador per, que utilitza una tècnica coneguda com a tractament de donació mitocondrial (, per les sigles en anglès). És el segon cas d'aquest tipus a tot el món, després d'una primera experiència el 2016 alsLa tècnica MDT, creada al(Regne Unit), empra teixit d'òvuls de dones donants sanes per crear embrions lliures de mutacions nocives mitjançant la fecundació in vitro. Primer, l'esperma del pare fecunda els òvuls de la mare i la donant per, a continuació, extreure el material genètic nuclear de l'òvul de la donant i substituir-lo amb el de la mare. Així, aquests embrions combinen l'esperma i l'òvul dels pares biològics amb el teixit de l'òvul donant, que constitueix(al voltant de 37 gens).Els fills hereten els mitocondris de les mares i les dones amb malalties hereditàries afronten la concepció amb la incertesa de no traspassar-les. Per això, la tècnica MDT permet. Aproximadament, es calcula que un de cada 6.000 nadons es veuen afectats per trastorns mitocondrials.El Regne Unit va ser el primer país a aprovar la denominadai, ara, l'(HFEA, per les sigles en anglès), que regula aquests procediments, ja ha donat llum verda a una trentena de parelles perquè inicien els seus processos de fecundació a través d'aquesta.

