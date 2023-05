Terratrèmol a la comunitat del «LoL» a Europa: batalla campal a les xarxes que implica càsters, jugadors i equips

Actitud de un ganador // Actitud de un perdedor



Ambas imágenes reflejan el nivel de performance de ambos en la serie. pic.twitter.com/Agln0E3GFA — Jaime Mellado (@jaimemellado_) May 10, 2023

Les paraules de Mellado i la reacció de Nisqy

L'insult de Nisqy contra Mellado Foto: Twitter

Menos mal que alguien pone un poquito de cordura. — Fernando Cardenete (@fercardenete) May 10, 2023

You don't know the team, you don't know Nisqy, you don't know or have any of the context of anything they go through and you clearly do not understand competition. https://t.co/nf2sdJ0srV — YamatoCannon (@YamatoMebdi) May 10, 2023

Entre bromes apareix la toxicitat de les xarxes

Nisqy escribiendo el peor tweet que se te pueda pasar por la cabeza después de hacer un ridículo histórico a nivel mundial:pic.twitter.com/DFsWKKNMD1 — KOI DonSoriano (@DonSoriano_) May 10, 2023

Europa viu en la derrota permanent

Un terratrèmol ha sacsejat la comunitat europea d'un delsmés importants del món després d'un dels enfrontaments més desiguals dels últims anys en un esdeveniment internacional. Les valoracions de un dels càsters de la LVP (empresa de Mediapro que retransmet tots els partits de LoL a l'estat espanyol i organitza la competició nacional) sobre l'actuació i posterior reacció de, jugador de, ha generat una onada de reaccions en cadena que torna a posar sobre la taula toxicitat, professionalitat iPosem-hi context. Dimecres al migdia es va celebrar una de les eliminatòries del, el segon torneig més important del panorama internacional en el món del, el videojoc amb més seguidors a tot el planeta en el sector dels eSports, que ha derivat en una batussa monumental entre actors molt importants de la comunitat europea. Insults, valoracions fora de context,, tendència a TikTok... una allau amb pocs precedents.En aquest esdeveniment hi participaven dos equips europeus,, amb molts seguidors a l'estat espanyol i a Catalunya. Després de superar la fase de grups, tots dos quedaven aparellats amb els millors equips coreans (el país asiàtic és la superpotència d'aquest eSport) i això els dificultava superar l'eliminatòria., per un 1-3 en el que no van poder desplegar el seu potencial. La polèmica arriba amb el segon enfrontament,(equip llegendari del videojoc, que compta amb el millor de tots els temps, el Leo Messi de la disciplina, anomenat).Aquest equip europeu, que compta amb el valencià(considerat per a molts com el millor jugador en la seva posició de tot Europa),: en menys de 17 minuts, van perdre. Tal com es va poder veure a la retransmissió,van marxar de l'escenari de Londres -on s'està celebrant l'esdeveniment de manera presencial-. Una diferència abismal amb Elyoya, que marxava capcot i deixant entreveure la immensa decepció de l'actuació grupal.Feia poca estona que havia acabat la partida i els ànims estaven caldejats., havia apostat per una victòria de tots dos equips. Un fet, evidentment, que va resultar ser completament el contrari. En una piulada en calent, va criticar el jugador belga Nisqy per la seva actitud, en defensa d'Elyoya i la seva preocupació.i el belga va acabar responent de molt males maneres., va respondre Nisqy, generant un terratrèmol encara major. Després de mitja hora, la piulada va ser esborrada per ell mateix, afegint-hi un altre insult. Totes dues piulades, la de Mellado i Nisqy, van iniciar un corrent de respostes que va fer mobilitzar molts actors del panorama del LoL a Europa.. La comunitat sencera, especialment l'espanyola i la francesa, han xocat de pet en una situació que es reprodueix en tots els esports clàssics: com un professional gestiona la derrota de cara al públic i com s'ho prenen els aficionats.Preguntat per aquest diari, la LVP ha decidit no fer cap comentari al voltant de les declaracions deque ha reaccionat a tota l'onada de comentaris generats a partir de la polèmica. Actors de renom com Ibai Llanos, propietari de KOI -que disputa partits contra MAD Lions en el circuit de LEC- també s'han pronunciat sobre tot plegat., segons molts dels experts, analistes, jugadors i membres de la comunitat consultats per aquest diari,. No per la seva funcionalitat ni per cap dels formats en el que es pot jugar: per la mateixa comunitat de persones que la conformen. Des dels aficionats més amateurs fins als nivells professionals. En certs episodis, aquests nivells de tensió, males formes, insults i xocs han acabat traslladant-se a l'alta competició, com el cas de Nisqy i de Mellado.El LoL, en ser un eSport professional online, viu molt a les xarxes. Gràcies a això té un feedback molt positiu la majoria de les vegades, però en situacions com aquestes viu el costat més fosc de plataformes com Twitter:, Europa, que ha estat derrotada pràcticament durant una dècada a tots els nivells en tornejos internacionals.el torneig més important de tots- en només tretze anys escenifiquen una dominació pràcticament absoluta per part dels equips deEn aquest context,els formats de competició han canviat per fer-ho més atractiu, els relleus generacionals en jugadors no acaben de quallar iMés tensa del que acostuma a ser, de per si, un videojoc professional com aquest. Un dia després, les aigües segueixen regirades i aquesta situació pot ser la primera fase d'un canvi de mentalitat en el sector que es pot endur molta gent per davant en una reflexió col·lectiva profunda i extenuant.

