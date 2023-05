Un home dispara a uns nens als Estats Units mentre jugaven a fet i amagar a casa seva

És esgotador. El nombre de persones mortes i ferides pels tirotejos als Estats Units sembla que no té aturador i aquest dijous la premsa explica un nou exemple. Un home de 58 anys, en David V. Doyle, ha estatper la policia de la petita ciutat de Starks, a l'estat de Louisiana,que jugava, sense permís, dins la seva propietat. Se l'acusa de quatre càrrecs d'agressió amb agreujants, així com de descàrrega il·legal amb arma de foc.En declaracions a les autoritats, el detingut ha assegurat que va veure "ombres" fora de casa. Es va espantar i va sortir armat a veure què passava. Va ser en aquest moment que va veure com un grup sortia corrents de la propietat i els va tirotejar indiscriminadament. Una de les bales va impactar en el cap d'una nena de 14 anys, que ha estata un hospital proper, tot i que no es tem per la seva vida.Va ser el veïnat qui va alertar els serveis d'emergència del que passava que, quan es van personar al lloc, van trobar la nena a terra a casa del detingut amb un tret a la part posterior del crani. Segons la informació que ha revelat el cos de seguretat, els nensal pati de la casa de Doyle. "Un grup de menors s'amagava a casa del veí quan ell va disparar la seva arma", han precisat. A més a més, han detallat que el succés hauria ocorregut diumenge passat.