Convoquen la primera vaga de la història del personal de la Seguretat Social

han convocat la primera vaga de la història del personal de la. Segons han informat en un comunicat, farande maig,Tot això queda pendent de si s'arriba a un acord o no amb el ministeri d'Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions que lideraEls treballadors lamenten d'unamb major demanda de la ciutadania" com són els de la Seguretat Social. Reclamen més efectius per la manca absoluta queen aquest sentit, es queixen de l'envelliment de la plantilla, retards en la gestió de prestacions i l'incompliment de lleis i acords en matèria del personal.Les queixes delsarriben en un context d'acumulació de feina i d'elevats retards en l'atenció al públic. Els sindicats avisen que la situació és "insostenible" i cal posar en marxa "mesures urgents que garantitzin la solvència del servei i la recuperació del prestigi d'una institució que hauria de formar part i garantia de l'estat del benestar".

