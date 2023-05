Els Mossos detenen un segrestador a Barcelona enmig d'un intercanvi de diners per un rescat

Dispositiu a la plaça Lesseps

que tenia un home retingut a Barcelona. Els fets haurien passat dimarts al vespre quan una persona es va presentar a casa d'una dona i es va endur la seva parella. Segons ha avançat El País, el presumpte segrestadoa la dona del retingut, a causa d'un préstec que aquest últim havia demanat. Si no pagava, afirmava, la seva vida estava en perill.La dona va poder recopilari van quedar que l’endemà es trobarien per fer l’intercanvi: la resta de diners a canvi de la parella. La dona tenia coneixement que el seu home devia diners a diverses persones. Abans de presentar-se al lloc acordat, va contactar amb els Mossos per denunciar els fets.Arran de l’avís, es va muntar un dispositiu per enxampar el presumpte segrestador, el qual van acabar, on havia quedat amb la dona per fer l’intercanvi. La policia també va alliberar la víctima.. Els agents continuen investigant per aclarir els fets.

