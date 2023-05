Els raiers de la Noguera Pallaresa tornen a baixar pel riu Segre 28 anys després

Altres notícies que et poden interessar

Elshan baixat aquest dimecres pel riucoincidint amb l'inici de les festes de, a Lleida. L'acte, que ha congregat centenars de persones als ponts de la capital del Segrià per veure passar el rai, ha servit per reivindicar aquest antic ofici, declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco el passat mes de desembre Es tracta d'un fet que no succeïa des del, quan els raiers pallaresos van solcar les aigües d'aquest riu en el marc del segon. Una celebració que els va dur a navegar per diversos trams de l'antiga ruta de la fusta, passant per la Noguera Pallaresa, el Segre,, i fins arribar aLa primera experiència va ser durant la 15a diada, la del, i amb motiu del primer Rai Pirineus-Mediterrània. Els pallaresos es van posar a la pell dels seus avantpassats, que dècades enrere baixaven per les mateixes aigües per transportar la fusta fins als grans ports fluvials.La demostració a Lleida ha sigut el tret de sortida als actes que conduiran a la. Una edició històrica i molt especial, i que estarà plena d'activitats per celebrar el reconeixement de la Unesco, que se suma a laque els raiers poblatans i del Pont de Claverol van rebre, el 2003.

