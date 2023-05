Trump destrossa la CNN en una entrevista en directe: «El dia del Capitoli va ser preciós»

L'assalt al Capitoli va ser "un dia preciós"

Evita fer costat a Ucraïna en la guerra amb Rússia

L'expresident dels Estats UnitsAquest dimecres a la nit la, que té en el polític d'extrema dreta el seu enemic polític número u,en directe al Saint Anselm College de Goffstown, Hampshire. I, a més a més, ho ha fet ambconvidat, una part del qual eren republicans empedreïts i, una altra, votants indecisos. Tots ells han pogut fer preguntes i, per desgràcia de l'emissora, també han aplaudit amb fervor Trump en moltes de les respostes que, algunes de forma irrespectuosa, ha proferit a la presentadoraL'expresident republicà ha fet servir la CNN com a altaveu del seu particular espectacle i fake news. I és que ha convertit l'entrevista en una veritable bronca. Collins ha hagut de suar de valent per contenir la seva fúria durant l'aspre estira-i-arronsa que han mantingut als ulls de tot un país en la franja de màxima audiència.L'expresident nord-americà ha recordat l'assalt al Capitoli com "un dia preciós" i ha assegurat que si ell tornés a liderar el país,pels disturbis, que ha defensat. A més a més, ha tornat a defensar com feia temps que no feia que les eleccions que li va guanyar l'actual mandatarivan ser un "robatori". I davant dels intents de la periodista de parar-li els peus, ja que aquesta acusació "no està provada", ell s'ha limitat a afirmar que. Trump també ha subratllat una vegada i una altra tot el seu repertori de crítiques i menyspreus contra Biden i la seva administració alhora que ha insistit que tot el que ell va fer quan va ser president va ser "fantàstic".En la part jurídica, el magnat d'ultradreta ha opinat que la seva recent condemna del jurat federal de Manhattan per abús sexual i difamació a la periodista i escriptora Jean Carroll li farà guanyar suports de cara a unes futures eleccions. Ha considerat que el veredicte no el desqualifica per tornar-se a presentar i, de fet, ha apuntat que ja. Sobre la resolució en si mateixa, Trump ha considerat que es tracta d'una "interferència electoral" i ha qualificat la seva víctima de "", tot i que s'ha reafirmat que "als famosos les dones ens deixen fer el que vulguem amb elles, fins i tot agafar-les pel cony".El mal clima en l'entrevista es va accentuar encara més quan Collins va aprofundir en el tema delsque l'exmandatari es va endur a la seva casa de Mar-a-Lago, Florida. "No coneixes el tema", va respondre per primer cop Trump, que va arribar a dir-li a la periodista de la CNN, davant la seva inquisició, que era una "persona desagradable". De fet, Trump la interrompia constantment: "Puc parlar?", "T'importa?". A vegades, fins i tot,. Els espectadors li reien les gràcies i l'aplaudien amb fervor.El més que probable candidat a la reelecció del 2024 també es va negar amb tossudesa a respondre a la persistent pregunta de Collins de si dona suport a Ucraïna en la invasió russa: “, penso en termes de resoldre el conflicte perquè deixem de matar a totes aquestes persones i de destruir aquest país”, va concloure.

