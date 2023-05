Un mític exjugador del Reial Madrid es desfà en elogis cap a Sergio Busquets

L'anunci quedeixa eldesprés de 15 anys ha commocionat el món de l'esport i del futbol espanyol.ha rebut els elogis de desenes d'experts, exjugadors, entrenadors i analistes al llarg de tota la seva carrera. Ara bé, un dels elogis més sorprenents ha estat el que ha arribat des del sector del Reial Madrid. L'exjugadores va desfer en bones paraules cap a Busquets ahir al programadeGuti assegurava queno només d'Espanya". Preguntat per què deia això, l'excapità del Reial Madrid considerava quera la persona concreta "que posava coherència en el sector ofensiu del Barça". "Totes les pilotes passaven per ell. Crec que està massa poc reconegut", ha assegurat a Pedrerol el que va ser un dels membres dels Galàctics."No ha estat prou reconegut perquè estava rodejat deEra el guardià de tots ells", ha deixat molt clar Guti. A més, s'ha desfet també en elogis per com és "com a persona" Busquetshe pogut jugar contra ell i parlar amb ell dins i fora del camp... és un 10", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola