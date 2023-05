La UB dobla en un any els estudiants de fora que es matriculen en cursos de català

Fomentar el coneixement i l'ús de la llengua



Acreditació del professorat

No tot són males notícies entorn la llengua catalana. Laha posat en marxa el, el primer d’aquestes característiques del sistema universitari català, els resultats del qual ha fet públic aquest dijous. Entre els seus resultats destaca l'augment d'inscrits als cursos de nivell inicial de llengua catalana (A1). S'ha passat dels 264 matriculats del curs 2021-22 als 604 d'enguany.Entre les accions dutes a terme, s'ha enviat una carta del rector,, amb informació de les llengües de la docència de la UB i dels recursos per aprendre català a 1.565 alumnes arribats a la UB a través d'algun acord de mobilitat. També s’ha enviat una comunicació des de les facultats, amb informació més detallada, als estudiants susceptibles d'estar interessats en el Pla i s'han fetDelsque s’han inscrit als cursos A1 de català,que feien una estada temporal o llarga a la UB, mentre que 132 provenien de diversos indrets de l'Estat. Els dos col·lectius d'estudiants estrangers amb més inscrits als cursos són els alemanys, amb 77 inscrits, i els italians, amb 73.El vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística,, ha destacat el caràcterdel Pla: "El Pla d'enfortiment de la llengua catalana del Departament de Recerca i Universitats ja preveu que totes les universitats en tinguin un. La importància de l'acollida lingüística i cultural per als estudiants de mobilitat és clau percom a llengua universitària. És una feina de totes les universitats".El Pla incorpora activitats culturals i d’intercanvi molt consolidades a la UB, com el, trobades setmanals per fer activitats i visites culturals. Així, s'han organitzat visites al Museu d’Història de Catalunya, al Pavelló de la República, al Parlament, al barri Gòtic o a Gràcia, entre d'altres. Una altra iniciativa és la, amb què es creen parelles de conversa entre un estudiant de mobilitat que està aprenent català i un estudiant catalanoparlant que vol practicar una altra llengua.En la línia de normalitzar l’ús del català en la vida universitària, la UB té en marxa també el, en el que s'emmarca una campanya per regularitzar l'acreditació lingüística del professorat de la Universitat. L'any passat, com ja va avançar Nació , es van acreditari se'n van regularitzar 296 més. Així, es va acreditar o regularitzar un total de 1.797 membres del PDI. Aquesta elevada xifra de professorat acreditat en menys d’un any no té precedents ni a la UB ni en el sistema universitari de Catalunya. A més, es valora molt positivament que, després de més de dotze anys des de l’aprovació del Decret 128/2010, la UB hagi aconseguit regularitzar quasi tot el professorat que tenia pendent aquesta acreditació.

