Investiguen un possible suïcidi d'una nena de 12 anys que ha caigut d'un segon pis a Maçanet de la Selva

va resultar ferida greu aquest dimecres després de caure de la terrassa d'un segon pis al municipi de Maçanet de la Selva. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies dels fets iper part de la menor. És la via d'investigació més viable, segons els precedents de la menor d'edat. Segons va avançar Ser Catalunya, la nena està ingressada a l'hospital Vall d'Hebron, però es troba estable.a l'avinguda Catalunya, davant del cementiri vell. L'alcaldessa del municipi,va explicar dimecres que la nena estava en tractament psicològic i que mesos enrere ja hauria fet un altre intent de suïcidi. Segons l'alcaldessa diversos testimonis van veure els fets i van avisarde seguida els serveis d'emergència a través del telèfon 112.a i van atendre la menor d'edat, que posteriorment va ser traslladada a l'hospital Vall d'Hebron. L'alcaldessa també va explicar que es va avisar de l'accident l'institut on cursa estudis la nena, per bé que aparentment no hi havia cap situació deal centre educatiu.

