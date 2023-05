20:51 Dimiteix el president del PP a Barcelona després de destituir tres assessores per preparar la campanya de Sirera



El president del grup municipal del PP a Barcelona i regidor, Óscar Ramírez, ha dimitit de tots els seus càrrecs -també al seu lloc a l'executiva nacional a Madrid- després de destituir tres assessores del grup popular per dedicar el seu temps a preparar la campanya de Daniel Sirera i no a l'Ajuntament, segons ha informat Tot Barcelona.

18:42 Villarejo acusa directament la presidència del govern espanyol del PP per l'operació Catalunya



L'excomissari José Manuel Villarejo ha dit que qui dissenya, prepara i estructura l'operació Catalunya és el Centre Nacional d'Intel·ligència. "L'operació Catalunya és una de les moltes operacions en què jo, com a agent d'intel·ligència, vaig treballar per al govern de torn, i que tractava d'una part d'Espanya mantingués la possibilitat d'independentitzar-se", ha detallat. Ha assegurat que es dissenya des de la presidència del govern espanyol -amb Mariano Rajoy-, que la tira endavant la vicepresidència -amb Soraya Sáenz de Santamaría- i que la Policia Nacional, Guàrdia Civil i el CNI tenien les seves responsabilitats concretes.



18:42 La Junts dona cinc dies al Parlament per digui per què no ha retirat l'acta de diputada a Borràs



La Junta Electoral Central (JEC) ha donat cinc dies al Parlament de Catalunya per informar sobre perquè no ha retirat l'acta de diputada a la presidenta suspesa, Laura Borràs. D'aquesta manera, l'àrbitre electoral tramita la denúncia presentada per Ciutadans per no fer efectiva la seva ordre. A l'escrit els taronges demanaven a la JEC que requeís els membres de la Mesa perquè acatessin l'ordre "immediatament" i també demanaven que s'iniciés un procediment sancionador contra la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, i els membres de la Mesa que van votar a favor de presentar un recurs i no retirar l'acta.

16:49 CCOO situa l'habitatge i els serveis socials com a principals reptes dels partits per a les municipals



Comissions Obreres (CCOO) ha situat les polítiques d'habitatge i els serveis socials com a principals reptes dels partits per a les eleccions municipals. El sindicat ha traslladat un decàleg de propostes als diferents grups que concorren a les eleccions, on demana un fer "efectiu" el dret a l'habitatge "assequible, sostenible i saludable" i aposta per un "sistema integral" de serveis socials, on es garanteixi el dret a l'educació i la sanitat. Davant de l'emergència climàtica, CCOO insta a estalviar aigua i gestionar els residus fomentant una economia circular. El document també demana garantir el dret a l'emancipació del jovent i a la cultura. "Volem polítiques d'esquerra", resumeix CCOO.

14:05 Junts acusa Colau de tenir un passat "okupa" i li recrimina la seva "inhibició" en les ocupacions de la Bonanova



El número tres de la candidatura de Xavier Trias (Junts) a Barcelona, Jordi Martí, ha acusat l'alcaldessa Ada Colau de tenir un passat "okupa" i ha recriminat al govern municipal la seva "inhibició" en les ocupacions de la Bonanova. En la presentació dels cartells electorals aquest dimecres, Martí també ha assenyalat el candidat del PSC a la capital catalana, Jaume Collboni, com a "corresponsable" de la situació. El número 3 de Trias espera que la justícia dicti "sentències clares" que permetin desallotjar els edificis i, mentrestant, ha demanat a la "gent que ha convocat" a la zona que "faci marxa enrere" perquè es pot generar un "problema greu d'ordre públic".

13:37 Aragonès signa la Llei de creació de la 43a comarca de Catalunya, el Lluçanès: "No és romanticisme, és cohesió social"



Dia històric al Lluçanès. Aquest dimecres s'ha fet la signatura de la Llei de creació de la nova comarca, la 43a de Catalunya, en un acte protocol·lari al claustre romànic del monestir de Santa Maria de Lluçà. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que la nova comarca respon a un sentiment de pertinença: "No és qüestió de romanticisme, sinó de cohesió social". La signatura arriba una setmana després que el Parlament donés el vistiplau a aquesta llarga reivindicació. El president, però, s'ha reunit abans amb els alcaldes del Lluçanès, a Prats, la capital de la nova comarca. Des de la plataforma El Lluçanès és comarca, la seva portaveu, Eva Boixadé, ha lamentat que no tots els municipis en formin part.

13:30 Maragall proposa 30 grans aparcaments dissuasius als afores de Barcelona connectats al transport públic El candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha proposat aquest dimecres la creació d’una xarxa d’aparcaments dissuasius als afores de la ciutat, connectats amb transport públic, per tal de reduir el nombre de vehicles privats que cada dia entren a Barcelona. “Hem d’aconseguir 30 nous grans aparcaments dissuasius connectats al transport públic per reduir sensiblement el nombre de vehicles privats que avui exigim que vinguin a Barcelona”, ha detallat Maragall, considerant que la mesura contribuirà a la millora de la mobilitat interior de la ciutat, “sense haver de recórrer a gestionar l’Eixample com una trinxera o un laberint”. El candidat ha revelat la seva proposta a la conferència que aquest matí ha ofert en el marc de les converses ‘Barcelona Tribuna’, on ha afirmat que, en termes de mobilitat, Barcelona ha de respondre als seus reptes “amb mirada metropolitana”

13:29 Sandro Rosell demana al jutge que investiga l'operació Catalunya que "vagi fins al fons, caigui qui caigui"



L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell ha declarat aquest dimecres al jutjat d'instrucció 13 de Madrid per ratificar la querella que ha presentat com a afectat per l'Operació Catalunya. A la sortida, l'advocat de Rosell, Pau Molins, ha explicat en declaracions als mitjans que el seu client ha demanat al titular del jutjat, Hermenegildo Barrera, que "vagi fins al fons, caigui qui caigui". És el primer cop que la justícia espanyola accepta una denúncia per la suposada guerra bruta contra persones vinculades a l'independentisme. Ara, Molins ha esperat que el jutge citi l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo i ha apuntat que, en funció del que expliqui, es podria ampliar la querella. Per ara, la denúncia de Rosell va dirigida contra Villarejo, l'exinspector i soci de Villarejo Antonio Jiménez Raso, l'inspector de la UDEF Alberto Estévez i un exagent de l'FBI destinat a l'ambaixada nord-americana a Madrid, Marc Varri.

13:23 Eva Parera i Valents s'inspiren en Reagan i Trump per al lema de campanya: "Barcelona gran una altra vegada"



"Barcelona gran una altra vegada". Aquest serà el lema de la candidata de Valents a l'alcaldia de la capital catalana, Eva Parera, que ha reconegut aquest dimecres que s'ha inspirat en les carreres presidencials de Ronald Reagan. "Semblava la campanya ideal per nosaltres", ha dit la regidora després de ressaltar els paral·lelismes entre les seves propostes i les del republicà. "Ell va fer una campanya molt enfocada a la recuperació econòmica, per combatre la crisi, la inflació, i amb mesures proempresa", ha relatat Parera sobre un eslògan que remet també al Make America great again de Donald Trump. Valents presenta llistes a 71 municipis i, tal com apunten a la formació, aspiren a tenir representació a totes les capitals de demarcació.



13:03 Junts veu "insostenible" l’ocupació del bloc de la Bonanova però reclama suspendre les convocatòries en contra



Jordi Martí, número tres de la candidatura que lidera Xavier Trias a Barcelona, ha assenyalat que la situació de l’ocupació d’un immoble a la Bonanova és “insostenible”, però ha demanat aturar les mobilitzacions en contra de la situació que hi ha convocades. “La resolució passa per sentències judicials clares. Només pot desallotjar la policia”, ha destacat Martí, que també ha indicat que Barcelona és la ciutat de tot l’Estat “en què hi ha més ocupacions”.

11:01 Rufián insta l'Estat a limitar el preu d'aliments bàsics i gravar beneficis: "El BOE serveix per manar, no per demanar"



"Entre l'apocalipsi econòmic que diu la dreta que és aquest país, i l'Eurodisney que diu el govern que és, hi ha la realitat i la veritat". Així s'ha pronunciat el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, aquest dimecres a la cambra baixa. Rufián ha instat l'executiu de Pedro Sánchez a limitar el preu dels aliments bàsics, i a gravar beneficis i grans fortunes. A més, ha tornat a reclamar una nova llei hipotecària "més decent", per obligar per llei que els salaris s'igualin al cost de la vida: "El BOE no serveix per demanar, sinó per manar, i sobretot a la banca". A la rèplica, la vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha defensat l'obra del seu govern, i ha destacat mesures com l'acord salarial i la reforma laboral.

10:24 Anna Grau emula Rivera i mostra el tors nu en el cartell electoral de Ciutadans



El cartell de Ciutadans per a les eleccions municipals a Barcelona mostra una Anna Grau amb el tors nu, emulant la imatge d'Albert Rivera nu de les campanyes inicials del partit taronja. Grau ha reconegut que és precisament l'esperit fundacional de Ciutadans ("no tenim res a amagar") el que volen recuperar en aquesta campanya. "Volem tornar al quilòmetre zero de Ciutadans", ha assenyalat.



"Allibera't" serà el lema de la campanya electoral de Ciutadans a Barcelona, que s'ha presentat aquest dimecres a la seu de la formació, al barri de Sant Antoni. L'alcaldable taronja, Anna Grau, ha afirmat que el lema vol dir moltes coses en una ciutat que "ha patit moltes coses, com decadència i abandonament polític". Grau ha dit que volen "alliberar" Catalunya i recuperar l'ànima metropolitana de Barcelona. "Hem de recordar l'olor de la llibertat", ha dit l'alcaldable. Informa Pep Martí