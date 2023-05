Una avaria tècnica en hora punta provoca retards i aturades a la xarxa de metro

Hola, Jesús. Se ha detenido la circulación de manera momentánea para restablecer el sistema de regulación de trenes. Saludos. — TMBinfo (@TMBinfo) May 11, 2023

Buenos días, Àlex. Una incidencia técnica estaba afectando la circulación de trenes. En estos momentos el servicio de metro funciona con normalidad. Un saludo. — TMBinfo (@TMBinfo) May 11, 2023

Una incidència tècnicaTMB ha informat per megafonia a primera hora del matí de dijous que una avaria havia afectat les líniesEn una resposta a un usuari a través d'una piulada, l'entitat ha explicat que s'ha detingut la circulació "per restablir el sistema de regulació de trens". La qüestió, però, és que s'han registrat aturades de fins a 15 minuts en aquestes sis línies., tal com han notificat diversos usuaris a través de les xarxes socials, o altres han vist com no arribava cap tren a la seva estació. TMB no havia realitzat cap piulada al respecte explicant la situació fins que passada l'hora d'un quart de set han informat que ja estava la situació normalitzada.

