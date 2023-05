Junts examina el futur del projecte amb Trias com a estendard

"Només et demano que guanyis"

🗣 President @KRLS, a l'alcaldable @xaviertrias:



👉🏼 “Fes el favor de guanyar. Necessitem que guanyis, pel país. Barcelona ha d'estar en mans de gent que estima la ciutat i el país. Barcelona necessita un canvi d'etapa. Xavier Trias és l'únic candidat que ho farà possible.” pic.twitter.com/P7l1ZV6rFl — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) May 11, 2023

728 candidatures i un relleu en marxa

Una ullada al míting inicial de campanya de, celebrat al Mercat dels Encants, pot aparèixer com un retorn al passat però, si s'ajusta la vista i es té en compte el context, és més aviat un retorn al futur. Per què? La presència de dirigents provinents de l'antiga-encapçalats pel mateix Trias- és preeminent en la llista barcelonina del 28-M , com ho demostreno bé. Fins i tot, que es va fer militant de Junts a la tardor -va intentar evitar, sense èxit, que el partit sortís del Govern-, té un passat ancorat en l'essència convergent. Són noms que conviuen -més entre el públic que a la candidatura- amb l'esperit independent que va servir per fundar la formació ideada per, recuperat en aquesta campanya com a orador en els principals mítings, com el d'aquest dijous al vespre. Si la campanya de Trias és un retorn al futur és perquè, precisament, del resultat de l'exalcalde en depèn el futur del projecte.Per què? Perquè un triomf del candidat, ancorat en el sector més pragmàtic -el procés i la, fins ara, han brillat per la seva absència en els discursos-, sumat a la situació delicada deja no només com a presidenta del Parlament sinó també com a referent principal de Junts -sempre amb el permís de Puigdemont-, pot decantar la balança interna camí de les eleccions espanyoles i de les futures catalanes. Pel que fa a les primeres, el reglament per triar candidat a Madrid s'aprovarà el 3 de juny, en el consell nacional immediatament posterior a les municipals, i els noms més destacats per ara són. Pel que fa a les segones, el perfil de l'exconseller d'Economia continua present en unes travesses en quèmai ha desaparegut. Però això arribarà després del 28-M, quan Junts sàpiga exactament quin pes territorial té, quins candidats se n'han sortit -i quins no- i si Trias seràBarcelona vuit anys després.L'exalcalde té una estratègia inamovible: convertir-se en abanderat del canvi envers, que és qui el va desallotjar del poder en les eleccions del 2015. En l'última enquesta publicada, la del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), Trias queda tercer, per darrere de Colau i del PSC. Amba primera fila, el candidat ha remarcat que cal un canvi, perquè si no la ciutat "no anirà bé". "Barcelona necessita un nou lideratge, i es necessita fer una nova gestió. Perquè aquesta ciutat no funciona", ha remarcat l'exalcalde, que ha indicat quei que existeix percepció d'. "I laés un problema per als ciutadans: era un problema que no hi era, en aquesta ciutat", ha ressaltat Trias, que ha reclamat sortir a guanyar. "I us asseguro que guanyarem", ha remarcat l'exalcalde.Puigdemont, en un vídeo gravat, ha indicat que només ha demanat una cosa a Trias: "Guanyar". "Només et demano que guanyis", ha remarcat en un vídeo gravat des de l'exili. També ha posat de manifest que l'exalcalde es va posar al capdavant , temporalment, de la llista de Junts a Europa quan es va impedir, també temporalment, que Puigdemont fos candidat. "Tu, i això també es va veure quan eres alcalde", ha assenyalat el líder moral de Junts, que ha indicat que "molta gent" té ganes de "girar full", de "tenir autoestima" a Barcelona, i que té ganes de "mirar al futur" per "liderar" el país. "I també es vol: se saben els efectes de les clavegueres", ha indicat, sobre l'episodi que va afectar l'exalcalde amb un compte fals a Suïssa. "Una qüestió immoral", ha remarcat el dirigent independentista.L'encarregada d'arrencar el míting ha estat Borràs, que ha comparat el PSC amb unperquè "no permet avançar" -ha aprofitat per carregar contra la situació que viu Rodalies aquestes setmanes amb més incidències de les que són habituals-, i ha situat ERC com un "semàfor groc" que ha identificat amb un "fre". La presidenta del partit, que ha volgut exhibir sintonia amb Trias, ha indicat que socialistes i republicans no poden erigir-se com a elements de canvi perquè han estat. Turull, quan ha pujat al faristol, ha fet dos retrets l'alcaldessa: haver "donat l'esquena" i haver-se, i haver-se aprofitat de la "xusma" formada per "policies patriòtiques" en la campanya electoral del 2015. "Si no guanyes, els teus rivals sumaran per mantenir la cadira, com ja va fer l'alcaldessa", ha remarcatÉs la primera vegada que Junts afronta les eleccions municipals com a partit autonòm, perquè en les últimes la marca Junts per Catalunya encara era propietat del. La maquinària territorial ha treballat a ple rendiment per presentar el màxim nombre de llistes possible, i al final han estat un total de 728 . En aquest número s'hi inclouen bona part dels dirigents territorials del PDECat que en el seu dia no van fer el salt a Junts -és el cas de, alcalde d'Igualada i aspirant a la reelecció-, i també successors d'alcaldes postconvergents que han pactat el relleu amb l'equip de Turull. La trencadissa de l'estiu del 2020, quan Puigdemont va estripar el carnet del PDECat, s'ha acabat recosint per la via dels fets a les eleccions municipals. Tot i això, els postconvergents han presentat 181 llistes sota la marcaEn aquesta dinàmica interna hi ha tingut un pes cabdal Turull i també, adjunt a la secretaria general. "Es necessitava ordre, i se n'ha posat", repeteixen al partit. L'únic element que distorsiona la tranquil·litat és el relleu de Borràs al Parlament, un cop la condemna per corrupció és vigent i la(JEC) ja ha accelerat els moviments per deixar-la sense escó . Qui ha de substituir-la al Parlament? En públic pràcticament tothom calla -només la candidata a en una entrevista a Nació , va dir sense embuts que s'hauria d'haver apartat-, però un nom sobresurt sobre la resta per rellevar-la. Es tracta d', que a partir del 28 de maig ja no serà alcaldessa de. La direcció vol evitar el soroll, Trias vol evitar el soroll, però la tria parlamentària pot formar part de l'equació dels pactes postelectorals.Uns pactes que ja han agitat el debat dins de Junts, com demostra la proposta de resolució aprovada a la federació de Barcelona en què es reclama prioritzar els pactes amb les formacions independentistes i sotmetre a votació qualsevol acord postelectoral . Una entesa amb el PSC degenera reticències en part de les bases, però al mateix temps és una de les opcions preferides que té Trias damunt la taula, en funció de com siguin els resultats. El candidat, això sí, ja ha deixat clar que vol tenir les-ja va passar amb la confecció de la llista- i que aspira a tenir les mínimes interferències per part de la direcció. És per això que aquesta campanya és un retorn al futur i que el projecte de Junts està a examen aquest 28-M.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola