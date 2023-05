VÍDEO | L'exalcaldessa de Sant Cugat s'acomiada de la política cantant «Camins»

". L'exalcaldessa i regidora de, s'ha acomiadat a l'últim ple del mandat després d'anunciar que farà una. Dotze anys "intensos" al servei de la vida pública que ha volgut recordar fent repàs d'algunes victòries arran del seu pas per l'Ajuntament, malgrat haver-se quedat amb una confessa espina clavada: la "decepció" de no haver aconseguit un pacte unitari per l'habitatge. Amb tot, però, ha acabat amb dues estrofes de la cançódeDurant el seu parlament, ha instat a "" des del municipalisme i, en clau catalana, a brandar el "". "Des dels municipis no farem la independència, però sense els municipis, la independència no arribarà mai", ha reivindicat. ", ha desitjat marxant amb una "motxilla carregada de bons records, aprenentatges i bona companyia".

