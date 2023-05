Vueling elimina l'exigència de maquillatge i tacons per a les hostesses després de la denúncia

Vueling ha inclòs l'opció de sabates planes entre les tripulants de cabina i ha assegurat que no hi haurà distinció de gènere ni obligatorietat de maquillatge. Així ho ha explicat en un comunicat aquest dimecres, després que Inspecció de Treball proposés sancionar la companyia amb 30.000 euros per aquestes exigències a les hostesses.



Fins ara, el calçat preveia opcions a partir dels 3 centímetres i Vueling ha optat per presentar-ne quatre entre les quals hi ha la sabata plana, perquè els tripulants les provin i escullin la que prefereixin. Vueling defensa que amb la revisió del codi de vestimenta dels tripulants de cabina, l'objectiu és "garantir la comoditat i seguretat dels treballadors en qualsevol entorn" i ha afegit que els seus suggeriments s'han anat incorporant "progressivament".

D'altra banda, l'aerolínia ha assenyalat que finalment no presentarà al·legacions per l'expedient sancionador de 30.000. "Vueling ha decidit no presentar al·legacions amb relació a la diligència oberta, peri s'adapti a les necessitats actuals", argumenta en el comunicat.La proposta de sanció a la companyia per un cas de discriminació de gènere és pionera. Lamenta que es demanin a les treballadores uns. Després d'una denúncia del sindicat de tripulants de cabina Stavla, la inspecció va considerar que l'empresa cometia una

