Investiguen un exdiplomàtic per la intoxicació amb drogues de cinc homes en una sauna de l'Eixample

Elsassenyalen unamb problemes de salut mental com el culpable de laen una sauna freqüentada per persones homosexuals al barri de l'Eixample el passat mes de març, segons ha avançat El Periódico. Elva haver d'atendre dos dels afectats d'urgència, ja que estaven en estat crític.Concretament, els fets van passar elal local situat al, quan l'investigat va repartir èxtasi líquid entre els clients, intoxicant-ne cinc. Els dos crítics van ser traslladats a l'i a l', mentre que els altres tres van ser valorats com a menys greus i van ser evacuats a l'(2) i a l'(1). El SEM va activar, un equip de coordinació operativa i un de logística per atendre aquesta emergència per "ingesta de substàncies tòxiques".El cos policial catalàen les que concreta els resultats de la investigació al jutjat de Barcelona que instrueix la causa. Finalment, ha pogut comptar amb la col·laboració dels cinc afectats, que en un inici es van negar a fer-ho, tal com afirma el mitjà mencionat.

