La confessió de Nacho Vidal a Jordi Évole: «Puc viure sense sexe»

L'actor porno espanyol més conegut,, ha reconegut poder viure sense el sexe en una entrevista al programa Lo de Évole. La figura que s'ha creat al voltant d'aquest personatge suposa "" per a ell mentre manté relacions sexuals. "El teu ego et diu que has de quedar bé, estar a l'altura" ha confessat.L'entrevista va tenir lloc a una clínica, on Nacho Vidal ha estat ingressat per tractar la depressió que pateix. Entre diferents experiències vitals, l'actor i director de la indústria pornogràfica ha comentat que fa mesos que no manté relacions sexuals. "Això de follar és per a pobres d'ànima." ha assegurat en una de les respostes a les preguntes de Jordi Évole.La depressió patida per la celebritat el va aïllar del seu entorn fins al punt de no voler veure a ningú. "El cap de setmana em drogava, bevia alcohol i em masturbava durant sis o vuit hores" ha explicat Vidal en l'etapa anterior a ingressar en el. El tractament pretén apropar la persona més a Ignacio Jordà i allunyar-se de la figura porno més coneguda del país.Vidal ha col·locaten la quarta posició en un rànquing dels països més importants dins la indústria pornogràfica, gràcies en bona part per la seva influència. Per davant ha anomenat als Estats Units, Hongria i la República Txeca.

