Villarejo assenyala Rajoy i Fernández Díaz per l'operació Catalunya

"Votaré Pedro Sánchez; és el meu ídol"

Dia fort aquest dimecres a la comissió d'investigació del Congrés sobre l'. L'excomissariha comparegut a la cambra baixa i ha acusat directamentd'estar a la cúpula d'aquesta trama contra l'independentisme. Ha dit que qui dissenya, prepara i estructura la trama és el(CNI). "L'operació Catalunya és una de les moltes operacions en què jo, com a agent d'intel·ligència, vaig treballar per al govern de torn, i que tractava d'una part d'Espanya mantingués la possibilitat d'independentitzar-se", ha detallat. Ha assegurat que es dissenya des de la presidència del govern espanyol -amb Mariano Rajoy-, que la tira endavant la vicepresidència -amb- i que lai eltenien les seves responsabilitats concretes.Villarejo ha detallat reunions amb, que aleshores era secretària general del PP, i que col·laborava en l'operació Catalunya. De tota manera, no s'ha mostrat sorprès pel fet que no estigui imputada per aquests fets. L'excomissari no ha concretat si va parlar amb Rajoy. Les ordres que arribaven des del Ministeri d'Interior, amb Jorge Fernández Díaz. De fet, Villarejo ha detallat que les ordres arribaven "des del ministre cap avall". "Era el ministre directament qui em deia què havia de fer", ha assenyalat. En aquest sentit, ha recordat que en lali demanen més anys a ell com a excomissari que no pas al ministre. "Sembla com si jo manés al ministre. Tinc sentit de l'humor, però els fiscals s'ho haurien de fer mirar", ha ironitzat. També donaven ordres el secretari d'Estat,, i els màxims responsables del Cos Nacional de la Policia, el director i el director adjunt operatiu (DAO).El PP ha intentat girar contra el PSOE la comissió d'investigació, i ha preguntat a Villarejo per les converses amb Rubalcaba i dirigents socialistes. "Si arribo viu al desembre votaré Pedro Sánchez, és el president més valent que he conegut", ha afirmat, a preguntes del portaveu dels populars, en relació amb la decisió de cessar l'exdirector del CNI,, enemic de Villarejo. "És el meu ídol", ha reblat. L'excomissari ha reconegut que durant molt temps es va voler protegir el "clan Pujol". "Pujol deia que no era independentista, sinó nacionalista, i es va empassar el GAL, el Faisán, i ho podia haver utilitzat", ha recordat. Per això, ha detallat que el PSOE volia tenir "cert control" sobre Pujol, però no molestar-lo "en excés". La cúpula del PSOE sabia que existien aquests controls sobre l'expresident de la Generalitat, però en aquell moment "no convenia judicialitzar el tema". "Això es traslladava al ministeri de l'Interior de Rubalcaba, però no em vaig reunir mai amb Zapatero", ha dit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola