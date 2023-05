Una dona acampa davant la seva casa ocupada al País Basc: l'ha de vendre per pagar la residència

es col·loca cada matí amb una taula i una pancarta -amb el lema ""- davant l'habitatge de la seva família que ha estat ocupat. Aquesta és la mesura que duu a terme la veïna de Sestao, a Biscaia, davant el retard de la justícia per desencallar el seu cas. Segons informa l'ABC, la dona necessita vendre el pis amb urgència per pagar la residència de la seva cosina, propietària de l'habitatge. En contra dels seus desitjos, el llogater que va deixar de pagar el lloguer des del mes de juliol, es nega a abandonar-la. "", comenta la Loli.A inicis de l'any passat, els tres llogaters van ser informats per la propietària que no se'ls renovaria el contracte. Dos d'ells van accedir a marxar el mes de juliol, però el tercer va optar per ocupar el pis. Elpodria arribar alssegons afirma la dona.La pressió veïnal i, més tard, la pressió mediàtica han provocat que el jutge assenyali elpel 16 de maig. En cas que l'okupa no es presentés suposaria el desallotjament d'ofici al cap de dos mesos, és a dir, pel mes de juliol. Per altra banda, si la persona s'acull a la Justícia gratuïta, podria posposar-se fins a tres mesos.

