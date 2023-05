El missatge de Guardiola que il·lusiona el barcelonisme amb el retorn de Messi

Pep Guardiola, en @SC_ESPN @SportsCenter_nt: "Messi va a hacer lo imposible para volver a Barcelona"…pic.twitter.com/07iE9tk4ak — moisESPN (@moillorens) May 10, 2023

ha donat ales a les esperances dels culers sobre un possible retorn de Messi al Barça. El tècnic de Santpedor ha assegurat en una entrevista al mitjà ESPN que l'argentí "" perquè així sigui i ha reconegut que el seu desig com a soci del club blaugrana és que "un dia puguem acomiadar Messi com es mereix".Durant l'entrevista, Guardiola ha aprofitat per recordar que el davanter "ha estat", fins i tot, li ha atribuït l'èxit del Barça de les últimes dècades: "No hauria estat possible sense ell". L'actual entrenador del Manchester City s'ha referit a "la incidència en el joc, a la bellesa, l'estètica, efectivitat i en tot" per justificar el paper de Messi en el club català.La sortida del campió del món farà dos estius també va sorprendre Guardiola: "". Però ha assenyalat que li consta queli té molta estima a Messi i des de la seva sortida, el president s'ha referit a un merescut comiat com la personalitat que és. "" ha comentat l'entrenador.També ha tingut temps per comentar que "Leo i la seva família rebran l'amor que tots els aficionats culers li tenim per tota la gratitud i el respecte que ha donat al club", en referència a una possible tornada. "" ha conclòs.

