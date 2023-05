Alerta sanitària: més del 70% d'aquest pollastre alemany de supermercat està contaminat

Contundents resultats. L'informe d'una prestigiosa ONG,, ha conclòs aquest dimecres que bona part d'un tipus deque ven la gran cadena de supermercatsa Alemanya estàamb bacteris resistents als antibiòtics. En concret, l'estudi, encarregat per la Fundació Albert Schweitzer, ha examinat 51 productes comprats directament a un dels establiments de l'empresa entre gener i febrer d'enguany.L'informe revela que elsque s'han trobat en més del 70% de l'animalperquè els gèrmens resistents poden propagar-se al medi ambient a través de les aigües residuals o els sistemes de ventilació. Per això, Equalia s'ha situat al capdavant d'unaper exigir a Lidl que posi punt final a aquests riscos i s'afegeixi al Compromís Europeu del Pollastre (, per les seves sigles en anglès) per protegir la salut dels consumidors.Per a Equalia, la prova que bona part dels pollastres venuts en aquest supermercat tenen bacteris de tipusdemostra com és necessari de, cosa que no només milloraria el benestar animal, sinó que també evitaria l'aparició d'aquests bacteris resistents als antibiòtics. Per a ells, aquesta és l'única solució, ja que "desenvolupar nous antibiòtics de reserva és car i requereix molt de temps".L'ONG destaca que segons la seva anàlisi, "la carn de pollastre de Lidl està molt contaminada amb, inclosos gèrmens multiresistents i altres patògens". La majoria dels gèrmens (75%) eren Escherichia coli, i en totes les mostres es va detectar l'enzim ESBL, que fa que els bacteris siguin immunes a diversos antibiòtics comuns. El personal de laboratori que va analitzar els pollastres també va trobar-hi Enterococcus (25% de les mostres), Campylobacter (18% de les mostres) i(en una sola mostra).L'entitat sense ànim de lucre denuncia, a més a més, quei és que, més o menys, es fan servir els mateixos antibiòtics. Per això, lamenta que els gèrmens resistents als antibiòtics s'estiguin estenent i l'eficàcia dels antibiòtics estigui disminuint, cosa que provoca un augment del seu ús i afavoreix encara més el creixement de gèrmens resistents.

