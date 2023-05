​Objectiu: rebaixar el risc de propagació en cas d'incendi forestal al massís del Garraf

Ús de robots teledirigits

Els treballs de gestió forestal al Garraf se centren a l'entorn del monestir budista d'Olivella Foto: Albert Segura / ACN

Aquesta setmana s'han posat en marxa els treballs perque podria servir de combustible en cas d'incendi en zona boscosa al. De manera coordinada amb el, equips de Bombers, ADF, l'Ajuntament d'Olivella, el Parc Natural del Garraf i els propietaris particulars s'han iniciat les tasques en terrenys d'unesdel municipi. L'espai generat ha de permetre no només actuar de, sinó també creari de salvaguarda per als veïns. L'entorn va patir greus incendis als anys 90, però també al juny de l'any passat, quan es van cremar 162 hectàrees a Olivella i 23 a Sant Pere de Ribes.Les tasques han permès una coordinació entre cossos i equips per combatre un dels perills derivats de la manca de pluges , que ha deixat els boscos més secs que en campanyes anteriors , amb el conseqüent perill de ràpida propagació de les flames en cas d'incendi., a més, presenta unes condicions concretes, que fan que aquest perill sigui més elevat, a causa de la seva situació envoltada d'un entorn forestal.L'acció es duu a terme a la urbanització de Plana Novella del municipi, on hi viuen unes 250 persones del total de 4.700 de la localitat. “Som un conjunt d'urbanitzacions envoltades de bosc”, explica l'alcaldessa d'Olivella,, que assegura que davant d'un possible incendi forestal estan totalment exposats.Les tasques que es duen a terme en el municipi són possibles a partir de lade disposar d'un espai on poder treballar en cas de foc, zones planes on poder-se instal·lar i sense risc d'afectació per l'acció de les flames. "Es tracta de tenir una ambivalència, que disposem d'aquesta estructura dedel terreny, amb la vegetació eliminada, i que en cas de necessitar fer una evacuació de veïns, en lloc de fer-los transitar per carreteres podríem disposar d'un espai on estessin segurs", explica, cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud de Bombers.L'actuació es concentra en una superfície dedins dels terrenys del monestir budista del municipi, que participa de manera col·laborativa per a poder fer possible l'obertura d'aquest espai. Es tracta d'uns, i que es pot convertir en unper als veïns de les urbanitzacions properes, no només els de Plana Novella.Concretament s'hi fa laque hi ha al terreny, que ja va patir els efectes de les flames l'any 1994 en el marc d'un dels incendis forestals més greus que va afectar el massís. "Fem servir xerracs mecànics, talladors manuals i, que no ho poden fer tot perquè s'ha d'acabar perfilant manualment, però que en una hora fan nou vegades el desbrossament que es podria fer manualment", assenyala, coordinador de les ADF Penedès-Garraf.Els treballs els fan el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) del, amb la col·laboració de lesi l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) dels Bombers. La previsió és que s'allarguin fins a mitjans de maig.

