Toni Soler i Jair Dominguez, investigats pel gag de la Verge del Rocío

Elha admès a tràmit aquest dimecres la denúncia presentada per lacontra l'de TV3 pel gag de la Verge del Rocío emès la Setmana Santa i ha obert una investigació contra els presentadors. Se'ls acusa d'un delicte contra la Constitució espanyola i hauran d'anar a declarar en la data que fixi el jutge.La decisió judicial contrasta amb el posicionament adoptat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC , que van coincidir a situar el gag dins "l'exercici de la" i defensar que "". Fins i tot, la televisió pública catalana va ressaltar que "sempre ha fet humor sobre tot i ho continuarà fent". Al seu torn, però, l'autoritat reguladora de la comunicació audiovisual va matisar que les expressions satíriques emeses poden resultar “” i “” per les persones que professen la fe catòlica.La paròdia es va emetre el 4 d'abril i consistia en una entrevista a l'actriudisfressada de Verge del Rocío, amb un nino que simbolitzava el nen Jesús i amb diverses mofes sobre la vida sexual, la religiositat i l'accent andalús. Toni Soler i l'Està Passant ja van avisar que no demanaran disculpes . "", va reblar Soler en resposta a les peticions del president de la Junta d'AndalusiaLa Fundació Espanyola d'Advocats Cristians no és l'única que ha portat a terme accions contra l'Està Passant, i latambé va denunciar el gag i lava presentar una queixa formal a la

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola