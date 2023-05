El PSC, cara a cara amb l'oportunitat de recuperar Barcelona

Ordre, seguretat i oportunitats

Elté comprovat que el seu votant es mobilitza més aviat tard. Això vol dir que, en el tram final abans de la votació, acostumen a millorar lleugerament els resultats que els donen les enquestes. Aquest 28 de maig, en un escenari molt disputat, això pot ser decisiu i a l'equip de campanya dehi regna l'optimisme. Dotze anys després de perdre l'alcaldia de Barcelona a mans de, el PSC es troba Les enquestes els somriuen i els situen frec a frec amb que encara guanyaria les eleccions. Collboni ja ha dit que si no és alcalde se n'anirà a l'oposició -no repetirà, doncs, com a tinent d'alcalde com aquests últims anys-, però sap també que si toca pactar no li faltaran pretendents que el propulsin a l'alcaldia.L'escenari de polarització entre Colau i Trias que s'intuïa quan l'exalcalde va fer el pas de presentar-se s'ha difuminat, i passen les setmanes i l'alcaldable socialista es manté amb opcions reals de guanyar. Amb ERC i, vencedor el 2019, lluny dels tres de dalt, des del PSC situen Barcelona en la disjuntiva entre la continuïtat que representa el projecte de Colau -alcaldessa els últims vuit anys gràcies, precisament, als socialistes- i el "canvi" que encarna Collboni. El PSC posarà tota la carn a la graella per guanyar la capital catalana una dècada després, amb l'aval de la feina feta pels alcaldes socialistes - l'espot de campanya recupera l'"Hola" dels Jocs Olímpics -, l'experiència de govern a l'Ajuntament i la feina feta al govern espanyol.Els socialistes han triat elper començar el camí cap al 28-M, davant d'unes 500 persones. L'alcaldable ha estat acompanyat pel primer secretari del PSC,, que tindrà una presència important durant la campanya a Barcelona, i per la ministra d'Hisenda,. El govern espanyol es bolcarà en la batalla de Barcelona, hi desembarcaran una desena de ministres, perquè és la principal victòria que poden obtenir en aquestes eleccions. No és casualitat, doncs, que el PSOE hagi decidit tancar la campanya a la capital catalana, en un acte que comptarà amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, que ja va ser al Fòrum fa una setmana per investir Collboni com el seu ambaixador a Barcelona. El que passi el 28-M tindrà una lectura també en clau espanyola.Precisament per això, la ministra Montero ha reivindicat l'obra de govern a l'Estat, especialment el pla contra la sequera, l'increment del salari mínim, la reforma laboral i de les pensions, o les mesures contra la inflació adoptades per Pedro Sánchez. "Hem fet una gestió econòmica que ha marcat la diferència i ha posat de manifest que, per descomptat, hi havia una altra manera més ràpida, eficaç i justa de sortir de la crisi econòmica", ha ressaltat Montero, que ha rebut una de les primeres ovacions de la tarda. La ministra resumit la política del PSOE com aquella que demana més esforç a aquelles que més tenen per tal de "salvar" la classe treballadora, i ha retret l'oposició del PP a mesures que beneficaven la majoria de la ciutadania.Però hi ha més lectures, del que passi el 28-M. El PSC també situa Barcelona com la primera palanca per portar Salvador Illa a la presidència de la Generalitat i posar Catalunya "en marxa". "Els socialistes guanyarem les eleccions municipals a Catalunya i a Barcelona, com a pas previ per posar en marxa Catalunya amb un nou president de la Generalitat que aspiro a ser", ha afirmat Illa, que ha fet una crida als votants aper fer fora Colau de l'alcaldia. El líder socialista ha defensat posar "ordre" a Barcelona i prendre decisions, i abandonar la "paràlisi dels governs de la Generalitat". També ha llançat un dard a Trias, que amaga les sigles de Junts, i ha carregat contra Laura Borràs, que supedita, diu, les institucions d'autogovern als seus interessos personals.A l'acte hi ha assistit l'exalcalde Jordi Hereu, que ha rebut l'ovació del públic quan Jaume Collboni l'ha saludat. Els exalcaldes socialistes tindran un paper, també, durant la campanya, perquè un dels missatges del PSC és reivindicar la feina feta històricament des de l'Ajuntament. Collboni ha fixat els eixos de la campanya, que passaran per recuperar. "La gent vol ordre, la seguretat és la primera política social per protegir aquells que tenen menys", ha afirmat, entre aplaudiments. "El PSC retornarà una Barcelona ordenada, amb barris nets i segurs, una ciutat d'oportunitats amb sostre i sous dignes, retornarà l'orgull dels barcelonins de ser de Barcelona", ha afirmat.Per tot això, Collboni s'ha erigit en l'únic candidat amb "l'energia" per liderar aquesta "nova etapa" a Barcelona, i ha assegurat que el temps de Colau i Trias ja ha passat. En aquests darrers 12 anys de governs de CiU i dels comuns, ha afirmat l'alcaldable socialista, la ciutat ha perdut els lideratges. "Ha estat una ciutat entretinguda amb les conseqüències del procés o no ha estat ben governada des de l'esquerra", ha assegurat. En aquest sentit, ha demanat el vot per "passar pàgina" del procés i per superar la decepció que ha generat Colau. Per cloure el tret de sortida a la campanya, Collboni ha manllevat el missatge propi de l'alcaldessa, però amb un matís socialista. "Sí que es pot, clar que es pot", i ha afegit:

