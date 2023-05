Paula Gonu mostra en vídeo com un conductor l'assetja sexualment per no dur sostenidors

@paulagonu me reía de nervios, con lo de la puntita vomit0, llevaba un top de algodón normalísimo del zara quiero decirte ♬ sonido original - Paulagonu

, només vull saber què opineu. És un tema cultural? Impertinència? Innecessari? Pura curiositat innocent del conductor?".aquest dimecres al migdia al seu compte d'Instagram acompanyat d'un vídeo on es veu com parlaEn aquesta conversa hi ha un element molt clar: l'assetjament sexual contra la jove, que no duia sostens ihavia publicat aquest vídeo dies enrere al seu canal de TikTok -on ja acumula més de- i havia fet esclatar la xarxa social en el seu suport. Centenars de noies, algunes d'elles influencers de la plataforma, van mostrar el seu rebuig i el fàstic per les paraules del conductor."No porta molt de temps sent moda, no? És nou", diu el conductor. La jove catalana pregunta a què es refereix i l'home insisteix., respon, unes paraules a les quals Gonu també incideix en el fet que "ella mai n'ha dut" i no ha tingut problemes.i Gonu es mostra visiblement incòmoda. És més, ella mateixa ho admet en les paraules amb les quals acompanyava el vídeo a TikTok.? Deixar que passi l'aire, no? Però depèn de com es veu la punteta", deia el conductor, fent referència als mugrons., però el conductor decideix que té alguna cosa més a dir. "Hi ha alguna que es posa roba molt prima i se li veu la punteta", deixa caure.per mostrar la roba que duia i demostrar als seus seguidors que no era res de l'altre món. "Em reia dels nervis, amb tot això de la punteta gairebé vomito", admetia en l'escrit que ha adjuntat en el vídeo.

